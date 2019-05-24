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Turistler akın ediyor ama... İzlanda'nın doğa harikası Mavi Lagün'ün gerçek yüzünü görmeye hazır mısınız?

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 24.05.2019 14:10 | Son Güncelleme

İzlanda'nın doğa harikası olarak kabul edilen jeotermal kompleksi Blue Lagoon yani Mavi Lagün son birkaç yıldır turistlerin en çok akın ettiği yerlerden biri. Her ne kadar da buraya giden turistlerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar nefes kesici dursa da meğer gerçek bambaşkaymış!

Turistler akın ediyor ama... İzlanda'nın doğa harikası Mavi Lagün'ün gerçek yüzünü görmeye hazır mısınız?

Başkent Reykjavik'e yaklaşık 40 km uzaklıkta olan jeotermal kompleksi Blue Lagoon yani Mavi Lagün İzlanda'nın en dikkat çeken yerlerinden biri.

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Başkent Reykjavik'e yaklaşık 40 km uzaklıkta olan bu jeotermal kompleksinin mavi lagün denmesinin sebebi tamamen suyun rengiyle alakalı. Suyun sıcaklığı her daim 39-40 derece arası olduğundan İzlanda'nın dondurucu soğuğunda bile burada yüzebiliyorsunuz.

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Sebebi bu olsa gerek ki son birkaç yıldır mavi lagün bölgesine turistler adeta akın ediyor. Dünyanın dört bir yanından insanları çeken bu yerin fotoğraflarını özellikle Instagram'da mutlaka görmüşsünüzdür. Keza yine Instagram'a mekan yeri olarak Blue Lagoon girdiğinizde birbirinden nefes kesici fotoğraflara şahit olacaksınız. Fakat, fotoğraflarda büyüleyici bir yer gibi duran bu turistik yer gerçekte bu denli "özel" ve "huzur" verici bir yer mi?

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Buzfeed editörleri mavi lagünün broşürlerde basılan ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan çok farklı olduğunu fark etti ve aslında buranın turistler yüzünden ne hale geldiğini gözler önüne seren fotoğrafları yayınladı.

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Sosyal medya fotoğraflarında termal yer böyle yer böyle lüks görünüyor

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Ama gerçekte o kadar kalabalık ki tek başınıza bir kare yakalamanız bile imkansız! Bu yüzden sosyal medyada böyle bir yerden muhteşem kare çıkaran tüm Instagram kullanıcılarını ayakta alkışlıyoruz!

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Orada olmanın hayalini kurmanıza neden olan havuzdan, huzur veren doğa karelerin gerçek görüntüsüne kadar işte turistlerin akın akın gittiği ve fotoğraflardan çok farklı görünen mavi lagünün ilginç görüntüleri...

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