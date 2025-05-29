Turistlerden bıktılar! Avrupa kentinden ilginç uyarı: "Artık çalmayın"

Batı Flandre'nin başkenti ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Brugge, turistler için ilginç bir uyarıda bulundu. Avrupa'nın en gözde turizm merkezlerinden biri Brugge'de tarihi kaldırım taşları çalınıyor.

TURİSTLERİ UYARDI!

Belediye meclisi üyesi Franky Demon yakın zamanda, Ortaçağ kentinin ayda 50 ila 70 kaldırım taşını ziyaretçilere kaptırdığını ve taşların onarım maliyetinin metrekare başına yaklaşık 200 euro tuttuğunu iddia etti. Turistlere "Sizden saygı dışında bir şey istemiyoruz. Brugge'de yürümek, yüzlerce yıllık tarihe basmak demektir. Lütfen bu taşları ait oldukları yerde bırakın" çağrısında bulundu.

CNN'e yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bazıları bunu zararsız ya da ilginç bulsa da ciddi sonuçları var. Kaldırım taşlarının sökülmesi hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için açık bir güvenlik riski yaratıyor. Eksik ya da gevşemiş taşlar takılıp düşme tehlikesi yaratıyor ve onarım için sık sık belediye işçilerinin görevlendirilmesi gerekiyor."

Gotik mimariyle yapılan binaları, Arnavut kaldırımlı sokakları ve su kanallarıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Brugge, daha önce de yerli halkın turist yoğunluğundan şikayetiyle gündeme gelmişti. Kentin tarihi merkezi, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.