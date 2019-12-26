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  4. Turistlere kapkaç dehşeti kamerada

Turistlere kapkaç dehşeti kamerada

Betül Kurucu Betül Kurucu
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İstanbul Fatih'te yolda yürüyen turist ve çocuğu telefonunu çalmaya çalışan kapkaççının kurbanı oldu. Gözlerine kestirdikleri kurbanlarını yerde sürükleyen kapkaççıların yaşattığı dehşet güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi Aksakal Sokak'ta geçtiğimiz salı akşam saatlerinde yaşandı. Otelden çıkıp yürümeye başlayan turist aileyi takip eden kapkaççılar omuzunda çocuğunu taşıyan babanın yanına yaklaştı. Turistin telefonunu alan kapkapçılar cüzdanını da almak istedi. Hırsızlara direnen turist kapkaççıların aracına tutundu. Kapkaççıların sürüklediği baba ile oğlu aracın altından kalmaktan son anda kurtuldu. Turistlerin yardımına çevredekiler koştu. Polis kapkaççıları ararken olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KADIN VE ÇOCUĞU PANİK VE KORKU YAŞADI"

Burada esnaf olan Alaattin Karsu kapkaç olaylarının ilk defa yaşanmadığını belirterek, "Aile görünümlü kişiler kiralık araçla geziyorlar. Sultanahmet'ten gelen özellikle kadın turistlerin çantalarını kapkaç yapıyorlar. Kapkaç sırasında kadını sürüklediler. Çevredekilerin müdahalesiyle kapkaç yapan kişiler buradan kaçtı. Buradan motosikletli bir arkadaş peşlerine düştü. Yakalamaya çalıştı. Son olayda ise ilk defa İstanbul'a gelen turist kadın hedef oldu. Bunlar kaçmak isterken çocuk kapıyı açınca düştü. Araç ilerledi ve sonra yavaşlayınca kapkaççı araca binebildi. Kadın ve çocuğu panik ve korku yaşadı. " dedi. (DHA)


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istanbul kapkaççı

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