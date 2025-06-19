Turistlerin korkulu rüyası sapkınlar! Bu kez de Samsun'da tacize uğradı...

Marmaris, Fethiye ve diğer turistik bölgelerde çekildiği belirtilen müstehcen dans görüntüleri hala gündemdeyken bir skandal daha yaşandı. Ülkemizin itibarını zedeleyen görüntüler bu sefer canlı yayında kayda alındı.

Türkiye'de bir süredir şehir şehir gezerek yayın yapan Mhyochi'nin son durağı Samsun'un Çarşamba ilçesi oldu. 3 gündür Samsun'u takipçilerine tanıtan yayıncı, sokakta yürüdüğü sırada karşılaştığı ısrarlı davetle zor anlar yaşadı.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Israrcı şahıs, defalarca kez aracına binmesini teklif ettiği yayıncıdan olumsuz yanıt aldı. Yayın sırasında yaşanan bu olay, takipçilerce rahatsız edici bulundu ve sosyal medyada sert şekilde eleştirildi.

BENZER DURUM DAHA ÖNCE İSTANBUL'DA YAŞANMIŞTI

Mhyochi, daha önce de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir canlı yayın sırasında fiziksel ve sözlü tacize uğramıştı. Samsun'daki olay sonrası fenomenin yaklaşık 2,5 saat süren yayını sekteye uğradı.

MESAJ YAĞDI

O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede viral olurken, birçok sosyal medya kullanıcısı Koreli yayıncıya destek mesajları göndererek Türkiye'nin güzelliklerini anlatmaya devam etmesini istedi.

(İHA)