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Turistlerin yeni durağı: Narman Peribacaları

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 11.07.2019 16:06 | Son Güncelleme

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında Dünya Geçici Mirası Listesi'ne alınan Erzurum'daki Narman Peribacaları, rotalarını Karadeniz'e çeviren tur şirketlerinin vazgeçilmez adreslerinden biri oldu.

Turistlerin yeni durağı: Narman Peribacaları
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Halk arasında 'kırmızı periler diyarı' olarak da adlandırılan peribacaları, oluşumu ve yapısı bakımından dünyada sadece Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Grand Kanyon ile benzerlik taşıyor. Oluşum süreci 300 milyon yıl öncesine dayanan Narman Peribacaları, jeolojik özellikleri ve görüntüsüyle ziyaretçilerini etkiliyor.

Narman Peribacaları, tur şirketlerinin tatilciler için hazırladığı ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden başlayarak Karadeniz'e kadar ulaşan gezi paketlerinde vazgeçilmez rotalardan biri oldu. Peribacaları, gezi rotalarına eklenmesiyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Kentin turizmine katkı sağlanması amacıyla Erzurum Valiliği, Büyükşehir ve Narman belediyeleri tarafından yürütülen çalışmada, peribacalarının bulunduğu 62 kilometrelik vadide 4-5 konaklama tesisinin yanı sıra bisiklet, atlı, ATV'li safari ve trekking parkurları oluşturulacak.

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'DOĞU'NUN KAPADOKYASI'

Bölgeye sefer düzenleyen tur şirketi yöneticisi Harun Modoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Narman Peribacaları'nın bulunduğu vadinin çift girişli olduğunu anlattı.

Narman Peribacaları'nın "doğunun Kapadokyası" olarak bilindiğini ve görsel açıdan bu bölgeyi aratmadığını ifade eden Modoğlu, "Narman Peribacaları 2010'da koruma altına alındı ve turizme açıldı. Turizme açıldığı yıllar boyunca çalışma yapılmadı. İnsanlar tanımaya, gelmeye başladı. Biz de buraları gezdirmeye ve tanıtmaya çalışıyoruz. 'Burası neden Kapadokya kadar ünlenmesin' diyoruz ve sürekli geziler düzenliyoruz." diye konuştu.

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Modoğlu, Valiliğin yürüttüğü çalışmalar sayesinde peribacalarının turizm açısından hem güzel görünüme kavuşacağını hem de bölgenin hareketleneceğini dile getirdi.

'OTEL YAPILDIĞINDA KONAKLAMALALI TURLAR DÜZENLEYECEĞİZ'

Ziyaretçilerin burada ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle gezi süresinin kısıtlı olduğunu anlatan Modoğlu, "Tesisler yapıldığında buraya biraz daha zaman ayıracağız. Belki günübirlik turlar yapacağız. Hatta otel yapıldığında konaklamalı turlar da düzenleyeceğiz." dedi.

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Turla bölgeyi gezen Erdem Aslan da ilk kez geldiği peribacalarını çok güzel bulduğunu söyledi.

Aslan, "Güzel manzaralar eşliğinde buraya ulaştık. Herkese Narman Peribacaları'nı gezmesini tavsiye ederim. İnsanlar gelip burayı görsün ve fotoğraf çeksin. Kapadokya'ya gittim ama bu kadar kızıl renk yok. Buranın ayrı bir rengi var. Kırmızı renk buraya farklı tarz katıyor." ifadelerini kullandı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
UNESCO peribacaları Erzurum Narman Peribacaları

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