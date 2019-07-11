Turistlerin yeni durağı: Narman Peribacaları

Halk arasında 'kırmızı periler diyarı' olarak da adlandırılan peribacaları, oluşumu ve yapısı bakımından dünyada sadece Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Grand Kanyon ile benzerlik taşıyor. Oluşum süreci 300 milyon yıl öncesine dayanan Narman Peribacaları, jeolojik özellikleri ve görüntüsüyle ziyaretçilerini etkiliyor.

Narman Peribacaları, tur şirketlerinin tatilciler için hazırladığı ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden başlayarak Karadeniz'e kadar ulaşan gezi paketlerinde vazgeçilmez rotalardan biri oldu. Peribacaları, gezi rotalarına eklenmesiyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Kentin turizmine katkı sağlanması amacıyla Erzurum Valiliği, Büyükşehir ve Narman belediyeleri tarafından yürütülen çalışmada, peribacalarının bulunduğu 62 kilometrelik vadide 4-5 konaklama tesisinin yanı sıra bisiklet, atlı, ATV'li safari ve trekking parkurları oluşturulacak.

'DOĞU'NUN KAPADOKYASI'

Bölgeye sefer düzenleyen tur şirketi yöneticisi Harun Modoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Narman Peribacaları'nın bulunduğu vadinin çift girişli olduğunu anlattı.