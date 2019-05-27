Turizm acenteleri yeni yasayı bekliyor

Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektöründe sürekli hızlı bir değişim ve dönüşümün olduğunu söyledi. TÜRSAB olarak hazırlanışına katkı sundukları 1618 sayılı Seyahat Acentaları Yasası'nın son aşamaya geldiğini belirten Bağlıkaya, yasanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Meclis gündemine kısa süre içerisinde alınmasını beklediklerini dile getirdi. Turizmin geliştirilmesi için dünya trendlerini yakından takip ederek, yeni bir yasa hazırlandığını ifade eden Bağlıkaya, çağın değişen turizm eğilimlerine uygun bir yasanın faaliyete girmesinden yana olduklarını kaydetti. Bağlıkaya, mevcut yasanın 1972 yılı şartlarını içerdiğinden, bugünün ihtiyaçlarını tam karşılayamadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Türkiye'deki turizm faaliyetleri, 1972 yılında çıkan yasa kapsamında sürdürülüyor. Daha sonra revize edilse de halen ana şartlarıyla o yasaya göre hareket ediliyor. O günün turizm şartlarıyla bugünün turizm şartları çok değişti.Trendler, beğeniler insanların seyahat nedenleri farklılaştı. Günümüzün şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun günümüzün ihtiyacını karşılayacak yasaya şiddetle ihtiyacımız vardı. Bu yasa hazırlığında tüketiciyi koruma temelli bir çalışma yürütüldü. Biz bu hazırlıkları tamamladık, Bakanlığımız tarafından yasanın son aşaması yürütülüyor. İnşallah yakında yepyeni bir yasaya kavuşacağız turizm açısından herkesin işine yarayacak eskisinden daha iyi yeni bir yasamız olacak."

'VATANDAŞ ODAKLI OLACAK' Yeni yasanın özellikle tüketici odaklı olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, yeni yasayla acente belgelerinin değerinin de artacağını, acente denetimlerinin ise daha da sıkılaşacağını dile getirdi. Bağlıkaya, yeni yasanın haziran sonunda yürürlükte olmasını beklediklerine dikkati çekerek, "Vatandaşlar açısından önemli olan konu şu; tüketici odaklı bir yasa hazırlanıyor. Yurt dışındaki gibi basın yayın ilan yoluyla tur satan seyahat acenteleri bir güvence altına alınacak, birtakım sigortalar geliştirilecek. Vatandaşımız resmi olan seyahat acentelerinden gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak. Sektör için bu çok önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Yeni yasa, seyahat acentelerinin işleyiş ve çalışmalarındaki aksaklıkları gideren yönetmelikleri içeriyor. Yasanın haziran ayı sonuna kadar çıkacağını bekliyoruz, bundan sonrası Bakanlığımızın ve Meclisimizin takdirindedir." diye konuştu. 'YENİ REHBER DÜZENLEMESİ' Turizm acentesi sahibi Abdurrrahman Acar da artık 1972 yılındaki bir yasaya göre iş ve işlem yapmanın çok zor olduğunu söyledi.

Yeni yasayla turizm acentelerine birtakım kolaylıklar sağlandığını vurgulayan Acar, yeni yasayla birlikte Türkiye'de turizm kalitesinin artırılmasına yönelik yeni değişiklikler beklediklerini belirtti. İlk olarak rehberlik konusundaki sıkıntıların giderilmesi gerektiğini ifade eden Acar, şöyle konuştu: "Yeni yasa içerisinde bölgesel rehberlik planlaması olacak bu bizi oldukça memnun ediyor. Şimdi bir turu başlattığımızda rehberin baştan sona turistlerle hareket etme şartı var ama buna aslında fazla gerek de yoktu. Böyle olduğu için tur boyunca eşlik edecek rehber bulma konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Müze, ören yeri ve tarihi alanlarda bölgesel olarak rehberlerin bulunması yeni yasayla öngörülüyor bu bizim işimizi çok kolaylaştırır. O zaman turu başlattığımız noktadan itibaren değil de gerçekten rehbere ihtiyaç duyulan noktalarda rehber bizimle olacak. Hem bu turist hem acente hem de rehberler açısından çok daha avantajlı olacaktır." 'TÜKETİCİ KORUNACAK' Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve acente sahibi Rahime Yaşar ise yeni yasayla beraber sektörde kaçak faaliyet gösteren kişilerin de önünün kesileceğine inandığını kaydetti.