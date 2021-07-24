YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu

24.07.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı sonrasında da sahillerdeki yoğunluk devam ediyor.

"Turizmin başkenti" Antalya'da hava sıcaklığı 35, deniz suyu sıcaklığı 26 derece ölçüldü.

Yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinin yanı sıra Sarısu ve Kaputaş plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler şezlonglara uzanarak güneşlendi, bazıları ise plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunmaya çalıştı. Sık sık denize girerek serinleyen tatilciler, aileleriyle eğlenceli zaman geçirdi.

Birçok kişi ise sahil bandında bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.

Kentte, park ve mesirelik alanlarda da yoğunluk oluştu.

Vatandaşlar ile turistlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

- Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelenler, plajlarda denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı turistler günlük gezi tekneleriyle mavi tura çıktı.

Milas-Bodrum kara yolu ile Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisinde çıkış yönünde trafikte yoğunluk oluştu.

Fethiye ilçesini tercih eden tatilciler de Belcekız ve Kumburnu plajlarında yoğunluğa neden oldu. Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

Marmaris'te İçmeler, Uzunyalı sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelenler de güneşlendi, denizin keyfini çıkardı.

Akyaka Mahallesi'nde bazı tatilciler Gökova Körfezi'nde mavi tura çıkarken, kimileri rüzgar sörfü yapmayı ve kanoya binmeyi tercih etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone kullanıcılarını korkutan bildirim! Defalarca çaldıiPhone kullanıcılarını korkutan bildirim! Defalarca çaldı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Antalyaspor, İtalyan futbolcu Andrea Poli ile sözleşme imzaladıAntalyaspor, İtalyan futbolcu Andrea Poli ile sözleşme imzaladı
Anahtar Kelimeler:
antalya Muğla Bodrum Fethiye Marmaris

Antalya Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:49
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:18
Yatsı
21:49

Antalya Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cumartesi

Aygün Eczanesi
Muratpasa
Evre Eczanesi
Muratpasa
Selen Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Aden Eczanesi
Muratpasa
Ereğli Anıl Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Başkentte kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Başkentte kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

GÜNCELLEME - Kocaeli'de denize giren 2 kardeş boğuldu, 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

GÜNCELLEME - Kocaeli'de denize giren 2 kardeş boğuldu, 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.