Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı sonrasında da sahillerdeki yoğunluk devam ediyor.

"Turizmin başkenti" Antalya'da hava sıcaklığı 35, deniz suyu sıcaklığı 26 derece ölçüldü.

Yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinin yanı sıra Sarısu ve Kaputaş plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler şezlonglara uzanarak güneşlendi, bazıları ise plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunmaya çalıştı. Sık sık denize girerek serinleyen tatilciler, aileleriyle eğlenceli zaman geçirdi.

Birçok kişi ise sahil bandında bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.

Kentte, park ve mesirelik alanlarda da yoğunluk oluştu.

Vatandaşlar ile turistlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

- Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelenler, plajlarda denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı turistler günlük gezi tekneleriyle mavi tura çıktı.

Milas-Bodrum kara yolu ile Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisinde çıkış yönünde trafikte yoğunluk oluştu.

Fethiye ilçesini tercih eden tatilciler de Belcekız ve Kumburnu plajlarında yoğunluğa neden oldu. Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

Marmaris'te İçmeler, Uzunyalı sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelenler de güneşlendi, denizin keyfini çıkardı.

Akyaka Mahallesi'nde bazı tatilciler Gökova Körfezi'nde mavi tura çıkarken, kimileri rüzgar sörfü yapmayı ve kanoya binmeyi tercih etti.

