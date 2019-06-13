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Turizmi yılın geneline yaymak için harekete geçiyorlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 13.06.2019 07:55 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, sahil bölgelerinde 6 aya sıkışan turizm sezonunu yıla yayabilmek için tarihi ve kültürel yerlerin tanıtımının önemli olduğunu söyledi.

Turizmi yılın geneline yaymak için harekete geçiyorlar

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizmin yılın geneline yayılabilmesi için mevsimselliğin kırılması gerektiğini, bunun için de kültürel ve doğal güzelliklerin ön plana çıkartılmasının şart olduğunu belirtti. Bu amaçla Antalya'da çalışmalar yapan Vali Münir Karaloğlu'nu örnek gösteren Osman Ayık, valilerden ve belediye başkanlarından çalışmalara destek vermelerini istedi. Ayık, "Türkiye varları çok olan bir ülke. Özellikle de kültür ve doğal kaynak zenginlikleri açısından bakıldığında Türkiye, dünyanın belki en nadir ülkelerinden biri" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TÜROFED

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