Turizmi yılın geneline yaymak için harekete geçiyorlar

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizmin yılın geneline yayılabilmesi için mevsimselliğin kırılması gerektiğini, bunun için de kültürel ve doğal güzelliklerin ön plana çıkartılmasının şart olduğunu belirtti. Bu amaçla Antalya'da çalışmalar yapan Vali Münir Karaloğlu'nu örnek gösteren Osman Ayık, valilerden ve belediye başkanlarından çalışmalara destek vermelerini istedi. Ayık, "Türkiye varları çok olan bir ülke. Özellikle de kültür ve doğal kaynak zenginlikleri açısından bakıldığında Türkiye, dünyanın belki en nadir ülkelerinden biri" dedi.
İş arayanlara müjde! Dev şirket alım yapacak: Başvurular başladı
Antalya'da şaşırtan görüntü! 5 yıldızlı otellerin yanı başında...
Eski eşinin Facebook hesabı açtığını görünce...
Yemek borusundan çengelli iğne çıkardılar
Burayı görmek için dünyanın dört bir yanından geliyorlar!
Parmaklarını yemesi engellenemiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum