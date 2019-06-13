Turizmi yılın geneline yaymak için harekete geçiyorlar

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizmin yılın geneline yayılabilmesi için mevsimselliğin kırılması gerektiğini, bunun için de kültürel ve doğal güzelliklerin ön plana çıkartılmasının şart olduğunu belirtti. Bu amaçla Antalya'da çalışmalar yapan Vali Münir Karaloğlu'nu örnek gösteren Osman Ayık, valilerden ve belediye başkanlarından çalışmalara destek vermelerini istedi. Ayık, "Türkiye varları çok olan bir ülke. Özellikle de kültür ve doğal kaynak zenginlikleri açısından bakıldığında Türkiye, dünyanın belki en nadir ülkelerinden biri" dedi.

