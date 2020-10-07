Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can: Türkiye iyi bir oyun çıkardı

Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can, A Milli Takımımız ile berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.
Emre Can açıklamasında; "Türkiye iyi oynadı, açık bir oyun oynadı. Son dakikalarda gol yemek her zaman kötü. Türkiye genel olarak iyi bir oyun çıkardı, son dakikalarda yediğimiz golden dolayı üzgünüz." dedi.
Orta saha oyuncusu, açıklamasının devamında; "İyi oynadık, yeni bir takımız. Çalışmamız lazım, daha iyi olacağımıza inanıyoruz." dedi.
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