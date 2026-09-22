Türk baklavasıyla zengin oldu! ABD'li girişimci ayda 1 milyon TL kazanıyor

Komarow'un baklava serüveni 2021 yılında Kaliforniya'daki bir Phish konseriyle başladı. Konser öncesinde bir Orta Doğu bakkalından üç tepsi hazır baklava alan Komarow, bunları konser alanındaki diğer kişilere satarak para kazanabileceğini düşündü.

Şüpheci bir arkadaşıyla iddiaya giren Komarow, baklavaların tamamını satmayı başardı ve parasını üçe katladı. Bu deneyimin ardından baklava satmaya devam etti.

O dönem bir giyim şirketinde çevrimiçi pazarlamacı olarak çalışan Komarow, işini kaybettikten sonra serbest pazarlamaya yöneldi. Baklava satışını ise ek gelir kaynağı olarak sürdürdü.

Komarow, o sırada yaklaşık altı aydır uyuşturucudan uzak olduğunu belirtti. Bugün ise beş yılı aşkın süredir ayık olduğunu ve iyileşme sürecinde yaşadığı için minnettar olduğunu söylüyor.

GAZİANTEP'TEN ABD'YE UZANAN BAKLAVA

Komarow'un baklavaya olan ilgisi 2022 yılında daha da arttı. New Jersey'nin Paterson kentinde bir Türk satıcıdan aldığı fıstıklı baklavayı denediğinde büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan girişimci, kısa süre sonra toplu baklava almaya başladı.

2024 yılında ise Türkiye'deki ticari bir fırınla bağlantı kurdu. O tarihten bu yana baklavalar Gaziantep'ten ABD'ye gönderiliyor. Komarow, pişmemiş baklava tepsilerini Türkiye'den alarak ABD'de satışa sunuyor.

Kendi markası Good Baklava ile sokaklarda, geçici satış noktalarında, kafelerde ve internet üzerinden satış yapan Komarow'un kalıcı bir mağazası bulunmuyor.

SOSYAL MEDYAYLA BİRLİKTE İŞLER BÜYÜDÜ

Komarow, baklava satışlarını sosyal medyada paylaşmaya başladıktan sonra markasının kısa sürede daha geniş bir kitleye ulaştığını söylüyor.

Özellikle New York Knicks taraftarlarının maç ve kutlamalarına katılması markanın görünürlüğünü artırdı. Madison Square Garden çevresinde baklava dağıtan ve satan Komarow, daha sonra çeşitli şirketlerle iş birlikleri yapmaya başladı.

Good Baklava, US Mobile ve Acme Smoked Fish gibi şirketlerin yanı sıra farklı restoranlarla da ortaklıklar gerçekleştirdi.

Komarow'a göre New York Times'ta çıkan haber de markanın tanınmasında önemli rol oynadı. Haberin ardından Instagram takipçilerinin bir gecede yüzde 20 arttığını belirten girişimci, New York'ta elde ettiği ilgiyi markanın büyümesinde önemli bir dönüm noktası olarak görüyor.

AYDA 20 BİN DOLARIN ÜZERİNDE SATIŞ

CNBC'nin Make It birimi tarafından incelenen belgelere göre Good Baklava, son dokuz aylık dönemde aylık ortalama 20 bin doların üzerinde satış gerçekleştirdi.

Gelir, sokak satışlarının yanı sıra geçici satış noktaları, yerel kafe ve mağazalara yapılan toptan satışlar ve Shopify üzerinden verilen internet siparişlerinden elde ediliyor.

Komarow, markasının bu noktaya gelmesini kendisinin de beklemediğini belirterek yaşadıklarını "Amerikan rüyası" sözleriyle anlatıyor.

ÜÇ DİLİMİ 10 DOLARA SATIYOR

Good Baklava'nın fiyatları da dikkat çekiyor. Komarow genellikle üç dilim baklavayı 10 dolara, yedi dilimi ise 20 dolara satıyor.

Müzik festivalleri gibi yiyecek ve içecek fiyatlarının daha yüksek olduğu etkinliklerde ise üç dilim için 15 dolar talep edebiliyor.

Genç girişimci, baklava sattığı kişilere ürünün Türkiye'den geldiğini ve Gaziantep'ten tedarik edildiğini de anlatıyor.