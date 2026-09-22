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İnternetten tabak sipariş etti, gelenlere şaştı kaldı: Leş gibi kokuyor

Eskişehir'de bir lokanta işletmecisi, internet üzerinden sipariş ettiği plastik tabak yerine kargodan çıkanları görünce şok yaşadı. Lokanta çalışanı yaşanan olaya tepki gösterdi.

İnternetten tabak sipariş etti, gelenlere şaştı kaldı: Leş gibi kokuyor

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde hizmet veren bir lokanta işletmecisi, iş yerinde kullanmak üzere internetten bin TL karşılığında 30 adet plastik tabak siparişi verdi.

İş yerine ulaşan kargo paketini açan çalışanlar, sipariş ettikleri tabaklar yerine kullanılmış kötü kokulu kot pantolon, kadın çantası ve Almanya'ya ait uluslararası aşı kartı karşılaştı.

GELEN EŞYALARIN İÇİNDEN ULUSLARARASI AŞI KARTI ÇIKTI

Gelen paketin içindeki eşyaları inceleyen iş yeri çalışanları, kıyafetlerin iç kısmına gizlenmiş halde Almanya tarafından düzenlenmiş uluslararası bir aşı kartı buldu.

İnternetten tabak sipariş etti, gelenlere şaştı kaldı: Leş gibi kokuyor 1

ŞİKAYETÇİ OLACAK

İlginç teslimatın ardından iş yeri sahibinin, durumu yetkililere bildirmek ve mağduriyetinin giderilmesi için en kısa sürede emniyete giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.

İnternetten tabak sipariş etti, gelenlere şaştı kaldı: Leş gibi kokuyor 2

"VERDİĞİMİZ PARADAN DEĞİL AMA YETER GERÇEKTEN"

Lokanta çalışanı Mustafa Emre Akgül, yaşanan olaya tepki göstererek, "Patronum tabak sipariş vermişti, gelen ise bu kıyafetler oldu. Çanta ile kot pantolon gibi bir şey çıkmış. Kıyafetler de çantada leş gibi kokuyor zaten. Verdiğimiz paradan dolayı değil ama yeter gerçekten, böyle olmaz. İnsanları böyle dolandırarak bir yere varamazlar. Biz 30 tane plastik tabak siparişi vermiştik" dedi.

İnternetten tabak sipariş etti, gelenlere şaştı kaldı: Leş gibi kokuyor 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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