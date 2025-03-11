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  4. Türk basketbolunun efsanesi Ufuk Sarıca ölümden döndü! Hastaneden ilk açıklama geldi

Türk basketbolunun efsanesi Ufuk Sarıca ölümden döndü! Hastaneden ilk açıklama geldi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2025 14:33
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'daki antrenörlük görevinden ocak ayında ayrılan, A Milli Takım, Anadolu Efes ve Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Ufuk Sarıca'nın tatil için gittiği Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde rahatsızlandığı öğrenildi.

Türk basketbolunun efsanesi Ufuk Sarıca ölümden döndü! Hastaneden ilk açıklama geldi

Köyceğiz'de 8 Mart'ta yolculuk sırasında rahatsızlanan ve Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde beyne pıhtı atma tanısı konan 52 yaşındaki Sarıca, ilk müdahalelerden sonra Muğla Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ...

Ufuk Sarıca'nın burada 3 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilerek İzmir'deki evinde istirahat ettiği ortaya çıktı. Ufuk Sarıca, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, sağlık durumuyla ilgilenip ilk müdahaleyi yapan Köyceğiz ve Muğla'daki sağlık çalışanları ile mesaj ve telefonlarıyla geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Sarıca'nın beynine pıhtı attığı ve hastanede acil müdahale ile hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Tecrübeli ismin kontrollerinin bir süre daha devam edeceği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ufuk Sarıca
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