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Türk bayrağını katmere işledi! Görenler tatmak için işletmeye koştu

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Kilis’te katmer ustası Alperen Bekan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladığı ay yıldız şeklindeki katmerle dikkat çekti. Türk bayrağı ile Kilis’in yöresel lezzetini bir araya getiren Bekan’ın paylaşımı sosyal medyada ilgi görürken, katmeri merak eden vatandaşlar lezzeti tatmak için işletmeye geldi.

Kilis'te çocukluğundan beri tatlı sektöründe çalışan katmer ustası Alperen Bekan, Türk bayrağını Kilis katmeriyle birleştirerek hazırladığı ürünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk bayrağını katmere işledi! Görenler tatmak için işletmeye koştu 1

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan ay yıldızlı katmer, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Türk bayrağını katmere işledi! Görenler tatmak için işletmeye koştu 2

"CUMHURİYET İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Yaptığı paylaşımın amacının Türk bayrağını ve Kilis katmerini bir araya getirerek bu değerleri gönüllere işlemek olduğunu belirten Bekan, "Kalbimize işlemiş olan Türk bayrağımızı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda böyle bir görselle ve ürünle birleştirmek istedim. Hem Kilis katmerini hem de kalbimize işleyen Türk bayrağımızı gönüllere işleyerek sosyal medyada tüketicilerle paylaşmayı amaçladım. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere hediye ettiği Cumhuriyet için teşekkür ediyoruz. Cumhuriyeti yaşatacak olan bizleriz" dedi.

Türk bayrağını katmere işledi! Görenler tatmak için işletmeye koştu 3

SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

Sosyal medyada gördüğü ay yıldızlı katmeri tatmak için işletmeye gelen bir vatandaş ise, katmerin çok lezzetli olduğunu belirterek, paylaşımı gördükten sonra lezzetini denemek istediğini söyledi.

Türk bayrağını katmere işledi! Görenler tatmak için işletmeye koştu 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kilis katmer
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