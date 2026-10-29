Kendinizi kötü hissettiğinizde bunları yiyin! Hem lezzetli hem besleyici

Yemekler yalnızca açlığı gidermekle kalmıyor, duygusal açıdan da kendimizi daha iyi hissetmemize yardımcı olabiliyor. Özellikle çocukluk döneminden hatırlanan lezzetler, aile yemekleri ve kültürel alışkanlıklarla özdeşleşen yiyecekler, kişiye tanıdık ve güven verici bir his sunuyor.

Konfor yiyecekleri olarak bilinen bu besinlerin tamamı sağlıksız olmak zorunda değil. Bazıları protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin içerikleriyle dengeli beslenmenin de bir parçası olabiliyor. İşte beslenme uzmanlarının hem besleyici hem de rahatlatıcı bulduğu 3 yiyecek.

Kolesterol içeriği nedeniyle zaman zaman eleştirilen yumurta, besin değeri yüksek gıdalar arasında yer alıyor. Yumurta, yüksek kaliteli proteinin yanı sıra B vitaminleri, vitamin ve mineraller açısından da önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Beslenme uzmanı Jessica Villalvir, yumurtanın protein ve kolin bakımından zengin olduğunu belirtiyor. Özellikle beyin sağlığıyla ilişkilendirilen kolin, vücudun ihtiyaç duyduğu önemli besin öğelerinden biri olarak biliniyor. Yumurtada bulunan lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler de dikkat çekiyor.

Haşlanmış yumurta, omlet veya yumurtalı sandviç gibi farklı şekillerde tüketilebilen bu besin, çorbalara da eklenebiliyor. Yanında tam tahıllı ekmek ve meyveyle birlikte tüketildiğinde dengeli bir öğün seçeneği sunuyor.

2. KURUYEMİŞLER

Kalorileri yüksek olduğu için bazı kişilerin tüketmekten çekindiği kuruyemişler, aslında besin değeri bakımından oldukça zengin. Sağlıklı yağlar, lif, bitkisel protein ve E vitamini içeren kuruyemişler, aynı zamanda polifenoller gibi antioksidan özellik gösteren bileşikler de barındırıyor.

Araştırmalar, düzenli kuruyemiş tüketiminin daha düşük kalp hastalığı riskiyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Paketli atıştırmalıklar yerine kuruyemiş tercih etmek de genel beslenme kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olabiliyor.

Kuruyemişlerde bulunan lif, sindirim sürecini etkilerken yağların bir kısmının vücut tarafından emilimini de sınırlayabiliyor. Bu nedenle kuruyemişlerden alınan kalorilerin tamamı vücut tarafından emilmeyebiliyor.

Badem, ceviz ve fındık gibi seçenekler ara öğünlerde tek başına tüketilebiliyor. Yoğurda eklenebilen veya meyvelerle birlikte yenilebilen kuruyemişler, hem lezzetli hem de doyurucu bir alternatif oluşturuyor.

3. BİTTER ÇİKOLATA

Çikolata çoğunlukla şeker ve kalori içeriği nedeniyle sağlıksız atıştırmalıklarla birlikte anılıyor. Ancak kakao oranı yüksek bitter çikolata, ölçülü tüketildiğinde beslenme düzeninde kendine yer bulabiliyor.

Kakao; flavanoller, teobromin ve çeşitli bitkisel bileşikler içeriyor. Antioksidan özellikleriyle bilinen bu bileşiklerin kalp ve beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceği belirtiliyor.

Bitter çikolata, genellikle sütlü çikolataya kıyasla daha yüksek oranda kakao içeriyor. Ürüne bağlı olarak daha az şeker ve daha fazla magnezyum da sağlayabiliyor.

Beslenme uzmanı Samantha DeVito, kakao oranı yüzde 70 veya daha yüksek olan bitter çikolataların tercih edilebileceğini belirtiyor. Birkaç parça bitter çikolatayı çilek, böğürtlen gibi meyveler ve kuruyemişlerle birlikte tüketmek, atıştırmalığın lif içeriğini artırırken daha doyurucu olmasını da sağlayabiliyor.