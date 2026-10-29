YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Kendinizi kötü hissettiğinizde bunları yiyin! Hem lezzetli hem besleyici

Kendinizi yorgun hissettiğinizde veya moraliniz bozuk olduğunda sevdiğiniz bir yemek size iyi gelebilir. Çocukluk anılarını hatırlatan, aile sofralarıyla özdeşleşen ve insana kendini güvende hissettiren yiyecekler, aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri de sağlayabilir. Beslenme uzmanları, hem lezzetiyle rahatlatan hem de besin değeriyle öne çıkan 3 yiyeceği açıkladı.

Kendinizi kötü hissettiğinizde bunları yiyin! Hem lezzetli hem besleyici
Çiğdem Berfin Sevinç

Yemekler yalnızca açlığı gidermekle kalmıyor, duygusal açıdan da kendimizi daha iyi hissetmemize yardımcı olabiliyor. Özellikle çocukluk döneminden hatırlanan lezzetler, aile yemekleri ve kültürel alışkanlıklarla özdeşleşen yiyecekler, kişiye tanıdık ve güven verici bir his sunuyor.

Konfor yiyecekleri olarak bilinen bu besinlerin tamamı sağlıksız olmak zorunda değil. Bazıları protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin içerikleriyle dengeli beslenmenin de bir parçası olabiliyor. İşte beslenme uzmanlarının hem besleyici hem de rahatlatıcı bulduğu 3 yiyecek.

Kendinizi kötü hissettiğinizde bunları yiyin! Hem lezzetli hem besleyici 1

1. YUMURTA

Kolesterol içeriği nedeniyle zaman zaman eleştirilen yumurta, besin değeri yüksek gıdalar arasında yer alıyor. Yumurta, yüksek kaliteli proteinin yanı sıra B vitaminleri, vitamin ve mineraller açısından da önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Beslenme uzmanı Jessica Villalvir, yumurtanın protein ve kolin bakımından zengin olduğunu belirtiyor. Özellikle beyin sağlığıyla ilişkilendirilen kolin, vücudun ihtiyaç duyduğu önemli besin öğelerinden biri olarak biliniyor. Yumurtada bulunan lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler de dikkat çekiyor.

Haşlanmış yumurta, omlet veya yumurtalı sandviç gibi farklı şekillerde tüketilebilen bu besin, çorbalara da eklenebiliyor. Yanında tam tahıllı ekmek ve meyveyle birlikte tüketildiğinde dengeli bir öğün seçeneği sunuyor.

Kendinizi kötü hissettiğinizde bunları yiyin! Hem lezzetli hem besleyici 2

2. KURUYEMİŞLER

Kalorileri yüksek olduğu için bazı kişilerin tüketmekten çekindiği kuruyemişler, aslında besin değeri bakımından oldukça zengin. Sağlıklı yağlar, lif, bitkisel protein ve E vitamini içeren kuruyemişler, aynı zamanda polifenoller gibi antioksidan özellik gösteren bileşikler de barındırıyor.

Araştırmalar, düzenli kuruyemiş tüketiminin daha düşük kalp hastalığı riskiyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Paketli atıştırmalıklar yerine kuruyemiş tercih etmek de genel beslenme kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olabiliyor.

Kuruyemişlerde bulunan lif, sindirim sürecini etkilerken yağların bir kısmının vücut tarafından emilimini de sınırlayabiliyor. Bu nedenle kuruyemişlerden alınan kalorilerin tamamı vücut tarafından emilmeyebiliyor.

Badem, ceviz ve fındık gibi seçenekler ara öğünlerde tek başına tüketilebiliyor. Yoğurda eklenebilen veya meyvelerle birlikte yenilebilen kuruyemişler, hem lezzetli hem de doyurucu bir alternatif oluşturuyor.

Kendinizi kötü hissettiğinizde bunları yiyin! Hem lezzetli hem besleyici 3

3. BİTTER ÇİKOLATA

Çikolata çoğunlukla şeker ve kalori içeriği nedeniyle sağlıksız atıştırmalıklarla birlikte anılıyor. Ancak kakao oranı yüksek bitter çikolata, ölçülü tüketildiğinde beslenme düzeninde kendine yer bulabiliyor.

Kakao; flavanoller, teobromin ve çeşitli bitkisel bileşikler içeriyor. Antioksidan özellikleriyle bilinen bu bileşiklerin kalp ve beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceği belirtiliyor.

Bitter çikolata, genellikle sütlü çikolataya kıyasla daha yüksek oranda kakao içeriyor. Ürüne bağlı olarak daha az şeker ve daha fazla magnezyum da sağlayabiliyor.

Beslenme uzmanı Samantha DeVito, kakao oranı yüzde 70 veya daha yüksek olan bitter çikolataların tercih edilebileceğini belirtiyor. Birkaç parça bitter çikolatayı çilek, böğürtlen gibi meyveler ve kuruyemişlerle birlikte tüketmek, atıştırmalığın lif içeriğini artırırken daha doyurucu olmasını da sağlayabiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşlenmemiş süte karşı sert uyarı! Kuş gribine sebep olabiliyorİşlenmemiş süte karşı sert uyarı! Kuş gribine sebep olabiliyor
Peyniri streç filme sarıp saklayanlar dikkat!Peyniri streç filme sarıp saklayanlar dikkat!

Anahtar Kelimeler:
yumurta kuruyemiş depresyon bitter çikolata
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için sürpriz aday

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için sürpriz aday

Yıllar sonra ekrana dönüyor! Son haliyle şaşırttı

Yıllar sonra ekrana dönüyor! Son haliyle şaşırttı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.