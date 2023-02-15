Türk bayraklı pazubandı takmamıştı! Sneijder'in açıklamasının ardından 'olay adam' Tadic ilk kez konuştu!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremler sonrası futbol dünyasından ülkemize destek mesajları ve yardımlar yağmaya devam ederken, dünyanın 5 büyük liginde oynanan resmi maçlar öncesi saygı duruşu yapılarak bu acının paylaşılması kararı alınmıştı.

PAZUBANDINI TAKMAYI REDDETTİ

Ligin 21. hafta karşılaşmasında Waalwijk ile karşılaşan Ajax'ta Tadic özel olarak hazırlanan bu pazubandanı takmadığı, Sırp oyuncunun pazubandında 3 tane 'X' olduğu görüldu. 34 yaşındaki futbolcunun bu tutumu tepki çekti.

SNEIJDER'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan bu olayın tepki çekmesinin ardından bir dönem Galatasaray forması da giyen Ajax'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, konuyla ilgili konuşurken, Hollandalı eski futbolcu Türkiye ve Suriye'ye destek pazubandının takılmamasının nedeninin kulüp kararı olduğunu dile getirdi.

TADIC ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Bu tepkilerden dolayı Tadic, sosyal medya hesaplarından "Türkiye ve Suriye depremleri beni derinden sarstı. Düşüncelerim bu trajedide yakınlarını kaybeden insanlar ve her şekilde etkilenen herkesle" şeklinde paylaşım yaptı.

