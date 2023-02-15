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  4. Türk bayraklı pazubandı takmamıştı! Sneijder'in açıklamasının ardından 'olay adam' Tadic ilk kez konuştu!

Türk bayraklı pazubandı takmamıştı! Sneijder'in açıklamasının ardından 'olay adam' Tadic ilk kez konuştu!

15.02.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde gerçekleşen deprem felaketi sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, futbol dünyasından da Türkiye için destek mesajları gelmeye devam ediyor. Dünyanın 5 büyük ligin yaşanan bu büyük yıkın sonrası resmi maçlar öncesi saygı duruşu kararı alınırken, Hollanda ekibi Ajax'ın Sırp takım kaptanı Dusan Tadic depreme destek kaptanlık pazubandını takmaması sonrası büyük tepki toplamıştı. Tadic'ten bu konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Türk bayraklı pazubandı takmamıştı! Sneijder'in açıklamasının ardından 'olay adam' Tadic ilk kez konuştu!
Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremler sonrası futbol dünyasından ülkemize destek mesajları ve yardımlar yağmaya devam ederken, dünyanın 5 büyük liginde oynanan resmi maçlar öncesi saygı duruşu yapılarak bu acının paylaşılması kararı alınmıştı.

PAZUBANDINI TAKMAYI REDDETTİ

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Ligin 21. hafta karşılaşmasında Waalwijk ile karşılaşan Ajax'ta Tadic özel olarak hazırlanan bu pazubandanı takmadığı, Sırp oyuncunun pazubandında 3 tane 'X' olduğu görüldu. 34 yaşındaki futbolcunun bu tutumu tepki çekti.

SNEIJDER'DEN AÇIKLAMA

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Yaşanan bu olayın tepki çekmesinin ardından bir dönem Galatasaray forması da giyen Ajax'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, konuyla ilgili konuşurken, Hollandalı eski futbolcu Türkiye ve Suriye'ye destek pazubandının takılmamasının nedeninin kulüp kararı olduğunu dile getirdi.

TADIC ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

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Bu tepkilerden dolayı Tadic, sosyal medya hesaplarından "Türkiye ve Suriye depremleri beni derinden sarstı. Düşüncelerim bu trajedide yakınlarını kaybeden insanlar ve her şekilde etkilenen herkesle" şeklinde paylaşım yaptı.

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