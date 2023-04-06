SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. Türk derbisinde büyük olay! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının son anlarında kavga çıktı, maskot parkeye daldı! Ergin Ataman'ın salonu terk etmesinden sonra...

Türk derbisinde büyük olay! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının son anlarında kavga çıktı, maskot parkeye daldı! Ergin Ataman'ın salonu terk etmesinden sonra...

06.04.2023 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’in 33. haftasında Anadolu Efes'i konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe Beko'nun 103-86'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın son 35 saniyesinde ise büyük bir olay çıktı.

Türk derbisinde büyük olay! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının son anlarında kavga çıktı, maskot parkeye daldı! Ergin Ataman'ın salonu terk etmesinden sonra...

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’in 33’üncü hafta karşılaşmasında Anadolu Efes’i sahasında 103-86 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 19’uncu galibiyetini elde ederken Anadolu Efes, 17’nci mağlubiyetini aldı.

AA-20230406-30785054-30785051-FENERBAHCE_BEKO_ANADOLU_EFES (Large)

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Nick Calathes, Tyler Dorsey, Nigel Hayes-Davis, Dyshawn Pierre ve Johnathan Motley ilk 5’iyle başladı. Konuk ekibin ilk 5’i ise Vasilije Micic, Rodrigue Beaubois, Elijah Bryant, Will Clyburn ve Ante Zizic’ten oluştu. Karşılaşmaya ev sahibi ekip, Calathes’in bulduğu sayılarla başlarken Anadolu Efes ise pota altından sayılar üretti. Mücadelenin ilk 4 dakikası 7-7 eşitlikle geçildi. Motley’nin devreye girmesiyle pota altından sayılar bulmaya başlayan sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 2.49 kala gelen televizyon molasına 15-13 önde girdi. Periyodun kalan bölümünde Dorsey’nin sayılarıyla farkı açan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 23-17 önde kapattı.

FtDfUDvXoAAZ7yn

İkinci periyoda çok daha etkili başlayan Fenerbahçe, Dorsey ve Jekiri’nin bulduğu sayılarla farkı açmaya başladı. Periyodun bitimine 6.14 kala Guduric’in sayısıyla sarı-lacivertli ekip maçta ilk defa farkı çift hanelere çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 34-24. Moladan Micic’in sayıları ile dönen Efes, M’Baye’nin de pota altında etkili olmasıyla bitime 3.34 kala farkı 4’e kadar indirdi: 38-34. Kalan bölümde Pierre ve Hayes-Davis ile farkı tekrardan açan sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 48-40 önde geçti.

AA-20230406-30785047-30785046-FENERBAHCE_BEKO_ANADOLU_EFES (Large)

Üçüncü periyoda daha etkili giren Anadolu Efes, Larkin ve Micic’in skorer oyunuyla periyodun bitimine 5.12 kala farkı 2’ye kadar düşürdü: 56-54. Kalan bölümde Hayes-Davis ve Guduric ile hücumda etkili olan Fenerbahçe, karar periyoduna 72-64 önde girdi.
Son periyoda ev sahibi ekip Hayes-Davis, deplasman ekibi ise Clyburn’den bulduğu sayılarla başladı. Karşılıklı sayılarla geçilen periyodun son 6 dakikasına Fenerbahçe, 83-77 önde girdi. Kalan bölümde farkı açan Fenerbahçe Beko, Dorsey ve Pierre ile hücumda etkinliğini artırınca karşılaşmanın son 2 dakikasına 14 sayı farkla önde girdi: 97-83. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, parkeden 103-86 galip ayrıldı.

ANADOLU EFES, PLAY-OFF DIŞINDA KALDI

AA-20230406-30785054-30785052-FENERBAHCE_BEKO_ANADOLU_EFES (Large)

Turkish Airlines Euroleague’in 33’üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko’ya 103-86 mağlup olan Anadolu Efes’in bu sonucun ardından bitime bir hafta kala Play-Off dışında kalması kesinleşti. Euroleague’de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes’in Zalgiris’in de sahasında Maccabi Tel Aviv’i mağlup etmesiyle ilk 8 sıra için herhangi bir şansı kalmadı.

ERGİN ATAMAN MAÇ SONUNU BEKLEMEDİ, KAVGA ÇIKTI

AA-20230406-30785047-30785044-FENERBAHCE_BEKO_ANADOLU_EFES (Large)

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maç sonunu beklemeden soyunma odasına gitti. Karşılaşmanın son 35 saniyesinde Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis’i tebrik eden ve karşılaşmanın hakemleriyle tokalaşan Ergin Ataman, maç sonucunu beklemeden soyunma odasına gitti. Ayrıca maçın son anlarında Anadolu Efes'in kısa forveti Will Clyburn ile Stefanos Dedas arasında kavga çıktı. İki tarafın bench'i araya girerek gerginliği sonlandırdı. Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun maskotunun da parkeye girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

AA-20230406-30785047-30785045-FENERBAHCE_BEKO_ANADOLU_EFES (Large)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Damir Javor, Tomislav Hordov
FENERBAHÇE BEKO: Calathes 14, Dorsey 17, Hayes-Davis 26, Pierre 17, Motley 11, Jekiri 8, Guduric 10, Şehmus Hazer, Biberovic
ANADOLU EFES: Micic 16, Beaubois 8, Bryant 7, Clyburn 21, Zizic 10, Larkin 13, Pleiss 3, M’Baye 8, Singleton
İLK PERİYOT: 23-17
İLK YARI: 48-40
ÜÇÜNCÜ PERİYOT: 72-64

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kriz yaratan paylaşım! 'Aile içinde kavga...'Kriz yaratan paylaşım! 'Aile içinde kavga...'
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes EuroLeague kavga fenerbahçe Vasilije Micic 10 iyet

En Çok Okunan Haberler

4 öğretmen feci şekilde can verdi

4 öğretmen feci şekilde can verdi

Yeni mesajları ortaya çıktı! Para karşılığı cinsel ilişki teklif etmişler

Yeni mesajları ortaya çıktı! Para karşılığı cinsel ilişki teklif etmişler

Erman Toroğlu, canlı yayında esti gürledi!

Erman Toroğlu, canlı yayında esti gürledi!

Taraftar bile şaşkın! Sergen Yalçın için harekete geçtiler

Taraftar bile şaşkın! Sergen Yalçın için harekete geçtiler

Muslera'dan sonra gelecek yıldızın bonservisi belli oldu!

Muslera'dan sonra gelecek yıldızın bonservisi belli oldu!

Emre Belözoğlu hakeme ne dediğini açıkladı!

Emre Belözoğlu hakeme ne dediğini açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.