Türk dili nasıl yazılır? Türk dili mi Türk Dili mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk dili kelimesi hali hazırda kullandığımız Türkçe dili manasına gelmektedir. Bu kelimenin yazımında çoğunlukla imla yanlışı görülmektedir. Bu imla yanlışı özellikle kelimelerin baş harflerinin küçük mü yoksa büyük harfle mi başlayacağı ile ilgilidir. Türk dili yazımı konusunda kafa karışıklığı yaşandığında Türk Dil Kurumunun resmi sitesini ziyaret etmek ve bu sitedeki yazım kurallarını gözden geçirmek oldukça önemlidir.

Türk dili nasıl yazılır?

Yazım kuralları kendi bünyesinde birçok farklı kural içeriği barındırmaktadır. Bu başlıklardan biri büyük ve küçük harfle başlayan sözcükler başlığıdır. Bazı kelimelerin baş harfleri her zaman büyük yazılırken bazılarının ise küçük yazılması kuralı vardır. Bu noktada Türk dili sözcüğünün de yazımıyla alakalı bazı çelişkiler yaşanabilmektedir. Türk dili anlaşılabileceği üzere iki kelimeden meydana gelen sözcüklerden biridir. Bu tür sözcüklerin yazımında hataya düşmemek ve kelimeleri doğru bir şekilde yazabilmek için TDK sözlüklerinden yararlanılır. Türk dili kelimesini oluşturan ilk sözcük Türk kelimesidir. Bu sözcük bir özel isim olarak karşımıza çıkar. Yazım kurallarına özel isim niteliği taşıyan sözcüklerin baş harfi her zaman büyük harfle başlamalıdır. Bu bağlamda Türk dili TDK’ye göre Türk dili şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür.

Türk dili mi Türk Dili mi?

Türk dili kelimesi, Türk ve dili olmak üzere toplamda iki sözcükten oluşmaktadır. Dil bilgisi kurallarına göre özel isim olarak kullanılan sözcüklerin baş harfi her daim büyük yazılmaktadır. Türk dili sözcüğü birçok yazılı mecrada “Türk Dili” şeklindeki yazım stiliyle karşımıza çıkmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun yazım kuralları başlığına göz attığımızda bu kelimenin doğru yazılış biçimi “Türk dili” şeklinde olmalıdır. Türk sözcüğü bir özel ad olduğundan baş harfi her zaman büyük harfle başlamalıdır. İkinci kelime olarak karşımıza çıkan dili ifadesi ise özel isim olmadığından küçük harfle yazılması gerekmektedir. Bu bilgilerden yola çıktığımızda Türk dili doğru yazılışı şu şekildedir:

• Türk dili (doğru kullanım)

• Türk Dili (yanlış kullanım)





