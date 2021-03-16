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Türk Diyanet-Sen'den Güldür Güldür'e tepki! 'Bu hadsizliktir'

16.03.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Türk Diyanet-Sen'den Güldür Güldür'e tepki! 'Bu hadsizliktir'

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un küpeli ve parmak arası terlik giymiş bir imamın da yer aldığı skeç imamları rahatsız etti. Türk Diyanet-Sen, RTÜK'ü göreve çağırdı.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, Show TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür' adlı programda sarık ve cübbe giyilerek din, din görevlileri ve dindarların alaya alındığını belirterek tepki gösterdi.

Sputnik Türkiye'nih haberine göre; konuyla ilgili konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, skeç için "Bu hadsizliktir, saygısızlık ve edepsizliktir protesto ediyoruz. Milli manevi ve bizi biz yapan değerlerimizi aşağılayan aşağılıkları kınıyor ve dindarlardan özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

"Güldür Güldür Show programında sözde sanatçının birine imam kostümü giydirilerek kulağında küpesi ayağında parmak arası terlikle, imam görünümündeki kişiliğe şaklabanlık yaptırarak Türk milletinin dini değerleriyle dalga geçiliyor" diyen Şanlı, Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak RTÜK’ü göreve davet ettiklerini belirtip şu ifadeleri kullandı:

IOOI

'RTÜK UYUYOR'

"Bir imamın namaz kıldırma esnası haricinde, sarık cüppe giyip dolaşması dahi kanunen yasak. Tüm camia olarak, güya, birkaç kişiyi güldürme adına, bu tür soytarılık gösterileri yapanları, buna göz yuman TV kanallarını şiddetle uyarıyor ve kınıyorum. Kanal yetkililerinden bu sözde zavallı programı kaldırmalarını bekliyoruz. Müslüman milletimizin gözünün içine baka baka değerlerimiz ayaklar altına alınıyor adına da show denilerek kahkaha attırılıyor.

Müslüman bir ülkede Müslümanlar için Peygamber mesleğinin varisi konumundaki din görevlisinin camide Cemaate namaz kıldırırken giydiği elbiseyi TV’de show malzemesi yaparak Türk milletinin dini değerlerini ve dini inançlarını bazı alçak herifler alaya alıyor. RTÜK ise her zamanki gibi uyuyor. RTÜK’ü dini değerlerimize yapılan hakaret karşısında göreve davet ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür
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Okuyucu Yorumları 21 yorum
kapatılsın güldür güldür sadece rezillik
hayırdır hiç eleştirilmeyeceklermi lise mezunu imamlar aldıkları yedikleri haram ,diyenet gerçek görevini yapsa meydan tarikatlara kalmaz günahkar diyanet haramlar bir gün çıkacak.merak etmeyin.
az bile göstermişler

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