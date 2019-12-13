Türk doktordan büyük başarı! Kansere karşı 'en detaylı görüntüleme' teknolojisi

Almanya’nın Münih kentinde faaliyet gösteren ve yöneticiliğini Dr. Ali Ertürk’ün yaptığı Helmholtz Merkezi Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü, en küçük kanser hücrelerinin tespitini sağlayan DeepMACT adında yeni derin öğrenme tabanlı algoritma geliştirdi. Tamamen şeffaflaştırılan doku veya denekte, yapay zeka ile en küçük kanser hücresinin tespitini yapabilen sistem, kanser ve kanser ilaçları araştırma ve geliştirmeleri için büyük bir umut niteliğinde.

DeepMACT algoritması, metastazları manuel olarak yapılan tespit yönteminden 300 kat daha hızlı biçimde yapabiliyor. DeepMACT teknolojisi ile, aylarca süren tespit çalışması saniyeler içinde çok daha detaylı ve doğru bir biçimde tamamlanabiliyor.

Dr. Ali Ertürk, ekibi ile geliştirdiği DeepMACT görüntüleme teknolojisi hakkında bilgi verdi.

“HÜCRELER DETAYLI GÖRÜNTÜLENİP, YAPAY ZEKA İLE ANALİZ EDİLİYOR”



Kanser hücrelerinin ve araştırmalarda geliştirilen kanser ilaçlarının vücutta nasıl yayıldığını ve birbirleri ile nasıl etkileşimini ortaya koyan bir görüntüleme teknolojisi geliştirdiklerini belirten Dr. Ali Ertürk, “Bunun temelinde geliştirdiğimiz görüntüleme teknikleri var. Dokuları şeffaf hale getiriyoruz mesela fareyi tamamen şeffaf hale getirebiliyoruz. Lazerli tarama yapan mikroskoplarla bunu tarayarak, milyarlarca hücre içindeki kanser hücrelerini görüyoruz ve yapay zeka ile analiz ederek, kanserin nasıl yayıldığını ve gelişimini izleyebiliyoruz” dedi.