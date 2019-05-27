Türk fotoğrafçının muhteşem karesi NASA seçkisinde

Kendisi de mimar olan eşinin üç yıl önce hediye ettiği makineyi eline aldığında çekmek istediği ilk fotoğrafın "Ay" olduğunu dile getiren Türksoy, "Tabii ki bu öylesine bir meraktan kaynaklanmıyordu. Henüz lise, hatta orta okul öğrencisiyken uzay, Ay, Einstein, Newton, Kepler benim ilgi alanlarımdı. Doksanlı yıllarda henüz çok fazla kişi tarafından bilinmezken Perseid meteor yağmurunu sabaha kadar balkondan izlediğim çok olmuştur. 1997 yılında çıplak gözle de izlenen Hale-Bopp kuyruklu yıldızını gözlemleme fırsatım oldu." sözleriyle gökyüzü merakını anlattı.

Lise yıllarına kadar her zaman bilim insanı olacağını düşünmesine rağmen mimar olduğunu aktaran Türksoy, astronomi fotoğrafçılığına başlama öyküsünü şöyle aktardı:

"Fotoğraf çekmeye başlamak, yönümü tekrar gökyüzüne çevirmemde bir başlangıç oldu. Pek çok kaynaktan Ay'ın ve uyduların yıl içinde hangi konumda olacaklarını, hangi uyduların birbirleriyle aynı karede yer alabilecekleri açıları araştırdım. Gece yarısı kalkarak defalarca en iyi açıyı bulmaya çalıştım. Böylece fotoğraf makinem ile yeryüzünde, gökyüzünde sayısız fotoğraf çektim. Henüz öğrenme aşamasında ve yolun başında olsam da geçirdiğimiz bu süreçte uzayla yollarımızın sürekli kesişmesinden memnunum. İlgi alanım özellikle Ay fotoğrafları. Ay'ın gökyüzündeki muhteşem şovunu fotoğraflamayı seviyorum. Bunun için saatlerce gökyüzünü gözlemlediğim zamanlarım oluyor. Ay'ın yanında gezegenleri, gökyüzünü, yıldızları da karelerime yansıtıyorum. Günlük olarak gökyüzünü takip etmeye çalışırım. Özellikle Ay ve Samanyolu fotoğraflarını çekmek için çoğu zaman önceden planlayarak çekim yaparım."