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Türk futbol tarihine geçecek! Avrupa devi Galatasaray'ın talebini kabul etti... İşte Barış Alper'e yapılan teklif

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.04.2024 19:15
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Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım yaklaşan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, sezonun belki de performansıyla en çok dikkat çeken isimlerden olan Barış Alper Yılmaz için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın özellikle bu sezon gösterdiği performansla alkış toplayan ismi Barış Alper Yılmaz, için yeni gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir Avrupa devlerinin takibinde olan Yılmaz için sürpriz bir ekip devreye girdi.

18 MİLYON EUROYA RET

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23 yaşındaki futbolcunun peşine düşen son kulüp Aston Villa olurken, İngiliz ekibi, 18 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu ancak Galatasaray yönetimi 25 milyon Euro talep etti.

TEKLİFİ YÜKSELTTİLER

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İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, 18 milyon euro olan teklifini Galatasaray'ın istediği rakam olan 25 milyon euro seviyesine çıkardı.

Resmi teklifini sarı-kırmızılılara iletecek olan Ada ekibi, transferi bitirerek milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

TARİHE GEÇECEK

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Transferin 25 milyon euro bedelle gerçekleşmesi halinde Barış Alper Yılmaz, 13 milyon euroluk Arda Turan satışını geçerek Galatasaray tarihinin en pahalı yerli oyuncu satışı olacak.

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