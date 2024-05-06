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  4. 'Türk futboluna ihtiyacım yok' demişti! Ahmet Çakar canlı yayında açıkladı... Hamit Altıntop'un maaşı dudak uçuklattı! "Otur işine bak"

'Türk futboluna ihtiyacım yok' demişti! Ahmet Çakar canlı yayında açıkladı... Hamit Altıntop'un maaşı dudak uçuklattı! "Otur işine bak"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.05.2024 11:40
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Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop "Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok" sözleri sonrası eleştiri oklarının hedefi olurken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar canlı yayında Altıntop'un maaşını açıkladı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

O SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takıma gönderilmesine dair konuşurken "Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok" ifadelerini kullanmıştı.

ALDIĞI MAAŞ DUDAK UÇUKLATTI

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Altıntop'un bu sözleri futbolseverlerin tepkisini çekerken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de Hamit Altıntop'un aldığı maaşı açıkladı. Çakar açıklamasında "Hamit Altıntop TFF'den 250 bin TL maaş alıyor, demek ki senin de Türk futboluna ihtiyacın varmış. Şövalye gibi konuşmanın manası yok. Sen otur işine bak." ifadelerini kullandı.

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