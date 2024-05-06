'Türk futboluna ihtiyacım yok' demişti! Ahmet Çakar canlı yayında açıkladı... Hamit Altıntop'un maaşı dudak uçuklattı! "Otur işine bak"

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

O SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takıma gönderilmesine dair konuşurken "Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok" ifadelerini kullanmıştı.

ALDIĞI MAAŞ DUDAK UÇUKLATTI

Altıntop'un bu sözleri futbolseverlerin tepkisini çekerken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de Hamit Altıntop'un aldığı maaşı açıkladı. Çakar açıklamasında "Hamit Altıntop TFF'den 250 bin TL maaş alıyor, demek ki senin de Türk futboluna ihtiyacın varmış. Şövalye gibi konuşmanın manası yok. Sen otur işine bak." ifadelerini kullandı.





