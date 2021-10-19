Türk futbolunda deprem! 4 hakemin kalemi kırıldı

Kulüpler Birliği, Ahmet Ağaoğlu başkanlığında, MHK'nın yapısından ve hakemlerden memnun olmadıklarını ve Tff'ye ileteceklerini bildirmişti.

4 HAKEMİN İSMİ VERİLDİ

İddiaya göre Kulüpler Birliği, TFF'den 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptalini istedi.

TECRÜBELİ HAKEMLER

Bu isimlerin Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Özgür Yankaya ve Halis Özkahya'nın olduğu ileri sürüldü.

TFF'DEN TAVIR

TFF dün yaptığı açıklamada; hakemlerin itibarının zedelenmemesi adına kulüplere bildirilerde sağduyu çağrısı yapmıştı.

ALİ ŞANSALAN HAZIRLIĞI

Fenerbahçe'nin de, geçen sezon Konya ve bu sezon Trabzon maçında problem yaşadığı Ali Şansalan için harekete geçmesi bekleniyor. Hakem atamalarında devrim niteliğinde kararlar uygulamaya girecek.



