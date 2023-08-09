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Türk futbolunda görülmemiş olay! Sahte raporları kulüplere ve hocalara sattılar...

09.08.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala yaşanan olay futbolseverleri şaşırttı. Ligin koşu mesafelerini ölçen bir firmayla ilgili ortaya atılan iddia sonucu araştırma başlatıldı. Yeni sezon için mesafe ölçümlerinin bir süre olmama ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Türk futbolunda görülmemiş olay! Sahte raporları kulüplere ve hocalara sattılar...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı, 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor - Antalyaspor karşılaşmasıyla start alacak. 2023/24 sezonu öncesinde ise ortaya çıkan gerçek futbolseverleri şaşkına çevirdi.

SAHTE RAPORLARI SATTILAR

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Taner Karaman'ın haberine göre Süper Lig'in koşu mesafelerini ölçen bir firma, maçların bir kısmında yer almadı. Firmanın sahte raporlar üreterek kulüp ve teknik direktörlere sattığı kaydedildi.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

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Haberin devamında konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, yayıncı kuruluşun firma araştırdığı aktarıldı.

Ayrıca henüz koşu mesafesi ölçen bir şirketin belirlenemediği öne sürülürken, Süper Lig'in başlaması halinde mesafe ölçümlerinin bir süre olmama ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

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