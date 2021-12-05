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Türk futbolunun acı kaybı! Fenerbahçe'nin 'Bay Gol' lakaplı futbolcusu Osman Arpacıoğlu vefat etti

05.12.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Osman Arpacıoğlu, hayata gözlerini yumdu. 'Bay Gol' lakabı ile tanınan ünlü futbolcu Arpacıoğlu için 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Türk futbolunun acı kaybı! Fenerbahçe'nin 'Bay Gol' lakaplı futbolcusu Osman Arpacıoğlu vefat etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu’nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camiamızın değerli ismi Osman Arpacıoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

TÜM MAÇLARDA SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK

Türkiye Futbol Federasyonu da "Osman Arpacıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanırken, Arpacıoğlu anısına 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER!

Fenerbahçe’de oynadığı 1971–1977 yılları arasında aralarında iki Süper Lig Şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir Başbakanlık Kupası'nın da bulunduğu sayısız başarıya imza atmış olan eski Milli futbolcu ve spor yazarı Osman Arpacıoğlu, 5 Ocak 1947 tarihinde, Ankara'da dünyaya geldi.

Profesyonel futbol yaşamına 1963 yılında, Samsun'da bulunan Akınspor'da başlayan Arpacıoğlu, Samsun Yolspor, Hacettepespor ve Mersin İdman Yurdu'nda top koşturdu. Mersin İdman Yurdu forması altında sergilediği muhteşem futbol ile göze çarpan Osman Arpacıoğlu, 1971 tarihinde Fenerbahçe’ye transfer oldu.

1987 YILINDA ‘GOL KRALI’ OLDU

Fenerbahçe forması altında 1971–1977 yılları arasında mücadele eden Osman Arpacıoğlu, 1987 yılında attığı 16 lig golü ile ‘Gol Kralı’ unvanını kazandı. Ezeli Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti sürecinde iki takım arasında en fazla gol atan 3. Fenerbahçeli futbolcu oldu.

1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Ziya, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu’na ait ‘Yaşa Fenerbahçe’nin kaydında yer aldı.

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından 1977–1979 yılları arasında Balıkesirspor adına top koşturan Osman Arpacıoğlu, 9 Haziran 1980 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Balıkesirspor maçıyla beraber jubilesini yaparak futbola veda etti. ‘Yüzler Kulübü'nün de bir üyesi olan Osman Arpacıoğlu, ligde oynadığı 236 maçta toplam 107 gol kaydetti.

13 kez A Milli formayı giyen başarılı futbolcu, bu maçlarda toplam 3 gol kaydetti.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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