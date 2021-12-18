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Türk hakemliği tarihinde bir ilk

18.12.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, 2021-2022 Sezonu'nun ikinci yarısından itibaren geçerli olan hakem kategorilerini açıkladı.

Türk hakemliği tarihinde bir ilk

Türk Hakemliği ilk kez elit kategoride iki hakemle birden temsil edilecek. Uzun yıllardır en üst düzey turnuvalarda ve finallerde ülkemizi başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır ile birlikte, Halil Umut Meler de Elit Kategori'de görev yapacak olan 32 hakem arasında yer aldı.

2017 yılında ilk kez FIFA Kokartı takan Meler, 30.05.2018'de 2. Kategoriye, 17.07.2020'de de 1. Kategoriye yükseldi. 35 yaşındaki hakem, UEFA düzeyinde 3'ü Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve 2'si farklı finaller olmak üzere 42 müsabakada düdük çaldı.

UEFA'NIN AÇIKLADIĞI HAKEM KATEGORİLERİ

Cüneyt Çakır / Elit
Halil Umut Meler / Elit
Ali Palabıyık / 1
Arda Kardeşler / 2
Abdulkadir Bitigen / 2
Yaşar Kemal Uğurlu / 2
Zorbay Küçük / 2
Melis Özçiğdem / Kadın 1
Neslihan Muratdağı / Kadın 2
Cansu Tiryaki / Kadın 2
Gamze Durmuş Pakkan / Kadın 2

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Cüneyt Çakır
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