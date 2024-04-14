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  4. Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan son yolculuğuna uğurlandı!

Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan son yolculuğuna uğurlandı!

14.04.2024 17:12
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan son yolculuğuna uğurlandı.

Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan son yolculuğuna uğurlandı!

Bodrum'da yaşayan Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan, 2020 yılında düzenli aralıklarla yaptırdığı check-up sırasında kalın bağırsak kanserine yakalandığını öğrendi.

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Sanatçı, tümörün kontrol altına alınması için kemoterapi tedavisi almaya başladı. Kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından Günhan'ın ameliyat olmasına karar verildi. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Günhan'ın hastalığı daha sonra 3 kez nüksetti.

son yolculuk

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Evli ve 1 çocuk babası Günhan, 5 gün önce rahatsızlığının artması üzerine kaldırıldığı Bodrum'daki özel hastanede hayatını kaybetti.

Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan için Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Günhan'ın oğlu Ozan Günhan, ailesi, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Günhan'ın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Bu içerik Ceylan Yıldız tarafından yayına alınmıştır

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