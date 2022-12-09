Türk İşi Dondurma filmi hikayesi gerçek mi, nerede çekildi? İşte Türk İşi Dondurma filmi oyuncuları ve konusu

Türk İşi Dondurma filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2018 yılı yapımlı Türk İşi Dondurma filmi dram/macera türü bir filmdir. Filmin çekimi istanbul Kemerburgaz'da yapılmıştır. Konusu bakımından izleyicinin oldukça ilgisini çeken Türk İşi Dondurma filmi,bu akşam izleyiciyle buluşuyor. İşte Türk İşi Dondurma filmi gerçek hikayesi!

TÜRK İŞİ DONDURMA FİLMİNİN GERÇEK HİKAYESİ NE?

Filme konu olan hikayenin aslındaysa konu İngilizlerin Hidistan'ı işgali sonrası Osmanlı hükümeti Hindistan'a yardımcı kuvvet gönderir.İşgal sonrası İngilizler 40 Osmanlı askerini esir ederler.Bu esir askerlerin içinde bulunduğu bir gemi Avustralya'ya demir atar. Bir yolunu bulup gemiden kaçan iki esir asker olan Abdullah ve Mehmet Avustralya'da endilerine yeni bir hayat kurarlar.Osmanlı'nın savaşa girdiğini ve Avustralya'nın da Osmanlı'ya karşı savaştığını duyan arkadaşlar Abdullah ve Mehmet memlekete gidebilmek için çeşitli yollar deneseler de başarılı olamazlar. Gidemeyeceklerini anlayınca da Avustralya hükümetine karşı savaşmaya, onlara olabildiğince zarar vermeye başlarlar.

TÜRK İŞİ DONDURMA FİLMİ HANGİ KANALDA, KONUSU NE, HANGİ OYUNCULAR OYNUYOR?

Bu akşam Trt1 ekranlarında yayınlanacak olan yerli film konusunun gerçekliği bakımından izleyicinin oldukça ilgisini çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip filmin yönetmenliğini Can Ulkay, senaristliğini ise Gürkan Tanyaş üstlenmiştir. Başrolleri Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu'nun üstlendiği,1915 Çanakkale Savaşı döneminde Avustralya'da yaşayan Türk ailelerinin hissettikleri ve yaşadıklarının anlatıldığı filmde Avustralya'nın küçük bir kasabasında yaşayan iki arkadaşın hikayesi anlatıyor. Biri dondurmacılık biri de devecilik yaparak geçimini sağlayan iki Türk arkadaş, Türk milletinin içinde bulunduğu durumu duyar ve kayıtsız kalamaz. Anzak askerlerinin de Türklere karşı Çanakkale'de savaştıklarını duyunca memlekete gitmek için yola çıkarlar. Fakat Avustralya hükümeti bu iki gence savaşa katılacakları düşüncesiyle ülkeden çıkış izni vermez. Bu iki vatanperver arkadaş da aynı mücadeleyi Avustralya'da vereceklerdir.



