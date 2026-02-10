YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Türk kahvesinin yanına yükselen trend: Gelenek sessizce değişiyor!

Türk kahvesi, asırlardır 'yanında bir bardak su' geleneğiyle özdeşleşmişken, son dönemde bu köklü ritüelde dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Kahve fincanlarının yanına artık giderek daha sık bir bardak elma suyu konuluyor. Bu yeni tercih, sosyal medyada yayılıyor, kafelerde karşılık buluyor ve uzmanların da radarına giriyor.

Türk kahvesinin yanına yükselen trend: Gelenek sessizce değişiyor!
Sedef Karatay Bingül

Kahvenin yanına su koyma alışkanlığı, hem kültürel hem de pratik bir anlam taşıyordu. Ancak son yıllarda tüketiciler, yalnızca alışkanlıkla değil, bilinçli tercihlerle hareket etmeye başladı.

Elma suyu, bu noktada 'moda bir alternatif' olmaktan öteye geçerek işlevsel bir tamamlayıcı olarak görülüyor.

Türk kahvesinin yanına yükselen trend: Gelenek sessizce değişiyor! 1

MİDEYİ YUMUŞATAN DOĞAL DESTEK

Türk kahvesinin yoğun aroması, özellikle hassas mideye sahip kişilerde rahatsızlık yaratabilir. Uzmanlara göre elma suyu, doğal içeriği sayesinde bu etkiyi dengeleyebiliyor. İçerdiği lifler ve bitkisel bileşenler, sindirimi destekleyerek şişkinlik ve mide yanması gibi şikayetlerin azalmasına katkı sağlayabiliyor.

Türk kahvesinin yanına yükselen trend: Gelenek sessizce değişiyor! 2

BAĞIŞIKLIK İÇİN İKİLİ GÜÇ

Elma suyu, C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin bir içecek olarak biliniyor. Kahveyle birlikte tüketildiğinde ise kafeinin uyarıcı etkisiyle elma suyunun besleyici özellikleri bir araya geliyor. Bu kombinasyonun, özellikle yoğun tempoda çalışanlar için vücudun savunma mekanizmalarını destekleyici bir rol oynayabileceği belirtiliyor.

Türk kahvesinin yanına yükselen trend: Gelenek sessizce değişiyor! 3

ZİHİNSEL PERFORMANSTA DAHA DENGELİ ENERJİ

Kahve, kafein sayesinde dikkati ve uyanıklığı artırırken; elma suyundaki doğal şekerler beyne daha istikrarlı bir enerji akışı sağlayabiliyor. Uzmanlar, bu sayede ani enerji yükselişleri ve düşüşleri yerine daha dengeli bir zihinsel performans elde edilebileceğini vurguladı.

Türk kahvesinin yanına yükselen trend: Gelenek sessizce değişiyor! 4

Kimi için bu tercih yalnızca bir damak zevki meselesi, kimi için ise sağlıklı bir alışkanlık. Ancak görünen o ki, Türk kahvesinin yanındaki bardak giderek çeşitleniyor. Elma suyu, gelenekle modern tüketim alışkanlıkları arasında yeni bir köprü kuruyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa yolunda: Kış geldi, satışlar arttı!Avrupa yolunda: Kış geldi, satışlar arttı!
'Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği' açıklandı: Türkiye ilk üçte yer aldı'Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği' açıklandı: Türkiye ilk üçte yer aldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
elma Türk kahvesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Taner Çağlı itirafçı oldu! 'Şişe çevirmece' detayını ilk kez anlattı

Taner Çağlı itirafçı oldu! 'Şişe çevirmece' detayını ilk kez anlattı

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Bu siteler dolandırıcı çıktı! Kartınızı hemen kapatın

Bu siteler dolandırıcı çıktı! Kartınızı hemen kapatın

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.