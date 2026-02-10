'Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği' açıklandı: Türkiye ilk üçte yer aldı

Geleneksel tariflerden modern yorumlara kadar uzanan seçki, güveç mutfağının küresel çeşitliliğini gözler önüne seriyor.
İşte Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği:
Listenin bir numarasında Peru mutfağından Seco de cabrito yer aldı. Keçi eti, kişniş ve baharatlarla ağır ağır pişirilen bu yemek, And ve kıyı mutfağının kesişimini temsil ediyor.
İkinci sırada Tayland’ın kremamsı ve baharat dengesi yüksek yemeği Phanaeng Curry bulunuyor. Hindistan cevizi sütü ve aromatik baharatlarla hazırlanan yemek, Tayland mutfağının sofistike tat profilini yansıtıyor.
Listeye üçüncü sıradan giren Hünkar Beğendi, Türk mutfağının en prestijli yemeklerinden biri olarak öne çıktı. Patlıcan püresi üzerine kuzu etiyle servis edilen yemek, Osmanlı saray mutfağının zarafetini temsil ediyor.
Dördüncü sırada yer alan Butter Chicken (Murgh Makhani), tereyağı ve krema bazlı sosuyla dünya çapında tanınan bir Hint klasiği.
Beşinci sırada Japon mutfağının en popüler tencere yemeklerinden Karē yer aldı. Batı etkisiyle Japonya’da uyarlanan yemek, ülkenin ev mutfağının vazgeçilmezlerinden.
Taste Atlas’ın listesinde ayrıca şu yemekler de dikkat çekti:
Shahi paneer
Gulai
Wat
Khoresh
Moqueca Baiana
Rojões à moda do Minho
Rendang
Bobó de camarão
Massaman Curry
Chicken Tikka Masala
Vaca atolada
Kari ayam
Rabo de toro
Moroccan Meatball Tagine (Kefta Tagine)
Tochitură Moldovenească
Kokoras krasatos
Karē raisu
Keema
Sichuan hot pot
Kimchi jjigae
Aji de gallina
Moqueca
Saag paneer
Shiro wat
Wiener Saftgulasch
Doro wat
Thai Curry
Pörkölt
Chashushuli
Red Curry
Dal tadka
Vietnamese Beef Stew (Bò kho)
Maafe
Chingri Malai curry
Green Curry
Birria
Fesenjān
Pozol
Dalmatinska pašticada
Bunny Chow
Adobong baboy
Tochitură
Rogan josh
Madras curry
Carbonnade
Taste Atlas’ın bu seçkisi, farklı coğrafyaların damak zevklerini keşfetmek isteyenler için kapsamlı bir rehber sunuyor.
