'Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği' açıklandı: Türkiye ilk üçte yer aldı

Geleneksel tariflerden modern yorumlara kadar uzanan seçki, güveç mutfağının küresel çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

İşte Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği:

LİSTENİN ZİRVESİ: PERU’DAN SECO DE CABRİTO

Listenin bir numarasında Peru mutfağından Seco de cabrito yer aldı. Keçi eti, kişniş ve baharatlarla ağır ağır pişirilen bu yemek, And ve kıyı mutfağının kesişimini temsil ediyor.

UZAK DOĞU’NUN GÜÇLÜ TEMSİLİ: PHANAENG CURRY

İkinci sırada Tayland’ın kremamsı ve baharat dengesi yüksek yemeği Phanaeng Curry bulunuyor. Hindistan cevizi sütü ve aromatik baharatlarla hazırlanan yemek, Tayland mutfağının sofistike tat profilini yansıtıyor.

TÜRKİYE’DEN BİR KLASİK: HÜNKAR BEĞENDİ

Listeye üçüncü sıradan giren Hünkar Beğendi, Türk mutfağının en prestijli yemeklerinden biri olarak öne çıktı. Patlıcan püresi üzerine kuzu etiyle servis edilen yemek, Osmanlı saray mutfağının zarafetini temsil ediyor.

HİNDİSTAN’DAN BUTTER CHİCKEN

Dördüncü sırada yer alan Butter Chicken (Murgh Makhani), tereyağı ve krema bazlı sosuyla dünya çapında tanınan bir Hint klasiği.

JAPONYA’NIN MODERN KLASİĞİ: KARĒ

Beşinci sırada Japon mutfağının en popüler tencere yemeklerinden Karē yer aldı. Batı etkisiyle Japonya’da uyarlanan yemek, ülkenin ev mutfağının vazgeçilmezlerinden.

LİSTEDE YER ALAN DİĞER GÜVEÇLER

Taste Atlas’ın listesinde ayrıca şu yemekler de dikkat çekti:

Shahi paneer

Gulai

Wat

Khoresh

Moqueca Baiana

Rojões à moda do Minho

Rendang

Bobó de camarão

Massaman Curry

Chicken Tikka Masala

Vaca atolada

Kari ayam

Rabo de toro

Moroccan Meatball Tagine (Kefta Tagine)

Tochitură Moldovenească

Kokoras krasatos

Karē raisu

Keema

Sichuan hot pot

Kimchi jjigae

Aji de gallina

Moqueca

Saag paneer

Shiro wat

Wiener Saftgulasch

Doro wat

Thai Curry

Pörkölt

Chashushuli

Red Curry

Dal tadka

Vietnamese Beef Stew (Bò kho)

Maafe

Chingri Malai curry

Green Curry

Birria

Fesenjān

Pozol

Dalmatinska pašticada

Bunny Chow

Adobong baboy

Tochitură

Rogan josh

Madras curry

Carbonnade

Taste Atlas’ın bu seçkisi, farklı coğrafyaların damak zevklerini keşfetmek isteyenler için kapsamlı bir rehber sunuyor.