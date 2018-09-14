SPOR

Türk kulüpleri döviz sözleşmelerini Türk Lirası'na çevirecek!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

Özellikle Süper Lig kulüplerini ilgilendiren yenilikle birlikte Euro ile kontrat tarih olacak, mevcut sözleşmeler de Türk Lirası’na çevrilecek. Revizyon için 30 gün süre belirlendi.

Türk kulüpleri döviz sözleşmelerini Türk Lirası'na çevirecek!

Türk ekonomisini sarsan döviz kurundaki sıçramanın ardından TL ile sözleşme dönemi başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' ile Türkiye'deki menkul ve gayrimenkul kiralamalarla birlikte tüm hizmet sözleşmeleri Türk Lirası üzerinden yapılacak.

Buna sporcu kontratları da dahil. Karar uyarınca 30 gün içinde daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilmek zorunda.

Bu da futboldan basketbola tüm branşlardaki sporcularla yapılan Euro ve dolara yönelik kontratların değiştirilmesi gerektiği anlamını taşıyor. Şimdi gözler, yerli-yabancı neredeyse tüm kontratların Euro üzerinden yapıldığı Süper Lig'de.

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı bu konuda çözüm arıyor. Kulüplerin mevcut kontratlı futbolcuların UEFA ve FIFA nezdinde hak kaybına yönelik yapacağı itirazlar için çözüm aranacak.

MUAFIYET İSTEĞİ

Kanunun uygulayıcısı olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla bu durum hakkında görüşmeler başlayacak. Edinilen bilgilere göre spor kulüpleri, ‘kamu yararını' öne çıkartıp sporcu kontratlarının bu kanundan muaf tutulması için istekte bulunabilir.

YILDIZ TRANSFERİ SEKTEYE UĞRAR

Spor kulüpleri bu değişikliği yakından takip ediyor. Genel kanı olarak, “TL ile ödemek olumlu ancak bu, transfer sürecini etkiler” yorumları yapılıyor. 4 büyüklerin toplam borcu 9 milyar TL'yi geçmiş durumda. Yöneticiler de, “Durumu incelemeliyiz. Mevcut sözleşmelerin nasıl revize edileceği belirsiz. Aynı zamanda bundan sonra flaş yabancı oyuncu transferi zora girebilir” görüşü hakim.

SÜPER LİG’İN EURO ZENGİNLERİ

Pepe (BJK): 4.7 milyon Euro

Negredo (BJK): 4.3 milyon Euro

Slimani (FB): 4.2 milyon Euro*

Arda Turan (B.Ş): 4 milyon Euro

Valbuena (FB): 4 milyon Euro*

Feghouli (GS): 3.8 milyon Euro

Muslera (GS): 3.5 milyon Euro

Burak Yılmaz (TS): 3.5 milyon Euro

Belhanda (GS): 3.3 milyon Euro

Ayew (FB): 3.2 milyon Euro

(Sözcü)

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Spor Toto Süper Lig döviz euro dolar türk lirası

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Spor kulüplerinin kapsam dışı kalmasındaki kamu yararı nedir anlayamadım. en büyük darbe onlarda. Yabancı parayla sözleşmeler kulüplerin daha erken batmasına neden oluyor. batan kulüplerin ne kamu yararı oluyor. Aksine spor kulüpleri öncelikli olmalı. kesinlikle kapsam dışı bırakılmamalı
iyi de yabancilar eu vatandaşı adamlar parayi ona gore harciyorlar ulkelerinde tl yi ne yapsin kimse gelmez iyi futbolculardan eyer bir musriflige son verilecekse bence saray ve giderleriinden tutun makam araclarina kadar say say bitmez
bu önemli değil esas devletin yaptığı otoyol, köprü, tünel ve hastahane sözleşmeleri... onlar çevrilsin...
negroda olmasa ne olur valbeanu olmasa ne olur feguli olmasa ne olur bir sürü zırzobu yıldız diye kakalıyorsunuz millete
KULÜPLER FUTBOLCU KILIĞINDAKİ BİR SÜRÜ EŞŞEĞE HER YIL MİLYONLARCA DOLAR DAĞITIYOR..DEVLETİN BU HOVARDALIĞA BİR SON VERMESİ GEREKİRR...
Böylece gereksiz para alan futbolcular ayıklanır.Lig yerliye döner.Milli altyapı için zemin hazırlanır.Gayet mantıklı
tümden doları yasaklayalım daha iyi
Burada dikkat edilmesi gereken husus SÖZLEŞME MADDELERİDİR.Bu sözleşmeleri iki taraf mutabık kalarak imzaladığına göre yabancı futbolcu HAYIR dediğinde ne yapılacak.CEBİR ile DÖVİZ cinsi, TL olarak uygulanamaz.Bu yapıldığında hem kuliplerimiz maddi cezaya hemde UEFA sözleşme akitlerini ihlalden cezaya muhatap eder ve uygular. Ancak bundan sonraki sözleşmele TL.üzerinden yapılacak denir o olur.r
Vergi de alinsin
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