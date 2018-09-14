Türk kulüpleri döviz sözleşmelerini Türk Lirası'na çevirecek!

Türk ekonomisini sarsan döviz kurundaki sıçramanın ardından TL ile sözleşme dönemi başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' ile Türkiye'deki menkul ve gayrimenkul kiralamalarla birlikte tüm hizmet sözleşmeleri Türk Lirası üzerinden yapılacak.

Buna sporcu kontratları da dahil. Karar uyarınca 30 gün içinde daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilmek zorunda.

Bu da futboldan basketbola tüm branşlardaki sporcularla yapılan Euro ve dolara yönelik kontratların değiştirilmesi gerektiği anlamını taşıyor. Şimdi gözler, yerli-yabancı neredeyse tüm kontratların Euro üzerinden yapıldığı Süper Lig'de.

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı bu konuda çözüm arıyor. Kulüplerin mevcut kontratlı futbolcuların UEFA ve FIFA nezdinde hak kaybına yönelik yapacağı itirazlar için çözüm aranacak.