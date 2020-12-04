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Türk Lirasının değerli olduğu ülkeler

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 04.12.2020 11:56 | Son Güncelleme:
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Türk Lirasının değerli olduğu ülkeler

Konaklama, yeme içme masrafları, kur farkı gibi faktörler yurtdışı seyahatleri için yüksek rakamlar gerektiriyor. Seyahat öncesi yapılan pasaport vize harcamalarından bahsetmiyorum bile. Ancak Türk lirasının değerli olduğu ülkeler, ekonomik hatta lüks bir yurt dışı tatilini mümkün kılıyor.

Türk Lirasının Değerli Olduğu Ülkeler listesi sürekli değişen kurlar nedeniyle değişkenlik gösterebilir. Yani bu listedeki ülke sayısı 14 iken bu sayı seneye 10 ya da 25 ülke olabilir. Elbette temennimiz artması yönünde... :) Paramızın değerli olduğu ülkeleri sıralarken öncelikli olarak vizesiz gidilebilen ülkelere göz atalım böylece seyahat masraflarını minimuma indirgeyelim.

TÜRK LİRASININ DEĞERLİ OLDUĞU ÜLKELER

1- UKRAYNA

ukrayna

İlk sırada vizesiz hatta pasaportsuz yeni tip çipli kimliklerle gidilebilen Ukrayna var. Bir de para birimi TL’ye göre daha değersiz olunca Ukrayna ucuz tatil noktası oldu. Yani Ukrayna tam bir seyahat dostu ülke.
1 Türk Lirası = 3,62 Ukrayna Grivnası

2- MOLDOVA

moldova

Moldova ve Türkiye arasında yapılan son anlaşma ile iki ülke vatandaşları artık vizesiz, pasaportsuz sadece kimlikle karşılıklı olarak seyahat edebiliyor. Yüz ölçümü olarak oldukça küçük olan Moldova, Ukrayna ve Romanya’nın arasında kalıyor. Avrupa Birliği üyeliği bulunmayan Moldova’nın para birimi Moldova Leyi. Bir çok noktada avantajlı olan Moldova tatil için tercih edilebilir.
1 Türk Lirası = 2,21 Moldova Leyi

3- SIRBİSTAN

tlnin daha değerli olduğu ülkeler sırbistan

Türk Lirası hangi ülkede değerli sorusunun bir diğer cevabı da Sırbistan. Başkenti Belgrad olan Sırbistan gerçekten çok güzel bir ülke. Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği Sırbistan’ın para birimi Sırbistan Dinarı. Eskiden paramız burada da çok daha değerliyken Sırp Dinarı yakında bizi yakalar gibi geliyor.
1 Türk Lirası = 12,38 Sırp Dinarı

4- MAKEDONYA

makedonya

Başkenti Üsküp olan ve Balkanlarda yer alan Makedonya Türk Lirasının değerli olduğu ülkeler listesinde yer alıyor. Türk vatandaşlarından vize istemeyen Makedonya ekonomik seyahat için tercih edilebilecek destinasyonların başında geliyor. Makedonya’nın para birimi Makedonya Dinarı.
1 Türk Lirası = 6,50 Makedonya Dinarı

5- TAYLAND

tayland

Bangkok şehri, Phuket Adası tüm seyahat severlerin hayallerini süsleyen bir ülke Tayland. Türk lirasının değerli olduğu Tayland’ın para birimi Tayland Bahtı. Her ne kadar TL burada değerli olsa da Tayland'a gitmek uçak bileti noktasında biraz masraflı.
1 Türk Lirası = 3,86 Tayland Bahtı

6- ENDONEZYA

endonezya bali

Gözde balayı destinasyonlarına sahip Endonezya Bali gibi önemli bir tatil noktasına sahip. Endonezya’da örneğin 100 TL karşılığında baya yüklü bir para alınıyor. Endonezya’nın para birimi TL’den değersiz ama Endonezya'ya gidebilmek ana maliyet. Onu da ucuz uçak bileti yakalayarak çözmek gerekiyor.
1 Türk Lirası = 1.808,14 Endonezya Rupisi

7- KAMBOÇYA

kamboçya

Tapınaklar ülkesi olan Kamboçya dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor. Kamboçya denilince akla ilk Angkor Vat Tapınağı geliyor. Kamboçya’nın para birimi Kamboçya Rieli. Türk lirası ile bu ülkede krallar gibi geçinebilirsiniz.
1 Türk Lirası = 517,85 Kamboçya Rieli

8- VİETNAM

vietnam

Birçok seyahat severin hayallerini süsleyen ülkelerden biri de Vietnam. Vietnam’a tatil planı yapmak Türkiye'ye göre ucuz. Burada da Türk Lirasıyla krallar gibi takılabiliyoruz.
1 Türk Lirası = 2.962,82 Vietnam Dongu

9- FİLİPİNLER

filipinler

Türk lirasının değerli olduğu ülkeler listesine Filipinler ile devam ediyoruz. Tam tamına 7641 adadan oluşan Filipinler doğal güzellikler cenneti gibi bir ülke. Başkenti Manila olan Filipinlerin para birimi Filipinler Pesosu. Filipinler’de Türk vatandaşlarından 30 güne kadar turistik seyahatlerde vize istenmiyor.
1 Türk Lirası = 6,15 Filipin Pesosu

10- NEPAL

nepal

Nepal denilince akla ilk gelen tabi ki Everest Tepesi oluyor. Başkenti Katmandu olan Nepal yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip. Nepal’in para birimi Nepal Rupisi. Nepal de Türk lirasının değerli olduğu ülkeler listesinde yer alıyor.
1 Türk Lirası = 15,14 Nepal Rupisi

11- HİNDİSTAN

hindistan

Hindistan’ı anlatmaya ansiklopediler yetmez. Dünyanın en kalabalık 2. ülkesi olan Hindistan'ın para birimi rupi. Hindistan Türk vatandaşlarından vize istiyor.
1 Türk Lirası = 9,45 Hindistan Rupisi

12- RUSYA

rusya

Tarihsel olarak her zaman yakın ilişkimizin olduğu Rusya sarayları, müzeleri, tarihi ve doğal güzellikleriyle güzel bir tatil seçeneği. Rusya’nın para birimi ruble ve TL’den daha değersiz.
1 Türk Lirası = 9,51 Rus Rublesi

13- ARJANTİN

arjantin

Para değeri konusunda Türkiye'ye göre avantajlı yerlerden olan Arjantin'i de seyahat için değerlendirebilirsiniz. Ancak Arjantin'e ulaşmak için Amerika kıtasına geçmek gerekiyor bu da uçak bileti fiyatının çok da uygun olmayabileceği anlamına geliyor.
1 Türk Lirası = 10,45 Arjantin Pesosu

TÜRK LİRASININ DEĞERLİ OLDUĞU ÜLKELER (VİZESİZ)

Şöyle genel bir başlık altında toplamak gerekirse Türk lirasının değerli olduğu vizesiz gidilebilen ülkelerin listesi aşağıda.

  • Ukrayna
  • Moldova
  • Sırbistan
  • Malezya
  • Filipinler
  • Arjantin
  • Endonezya

Türk lirasının değerli olduğu 13 ülkeyi inceledik. Bu listeyi tekrar güncellemeyi ve sayıyı artırabilmeyi diliyorum. :) En büyük temennimiz tabi ki para birimimiz TL’nin Dolar ve Euro karşısında değer kazanması ve bizlere bolca seyahat planı yapma fırsatı sunması…


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