'Türk Lokumu' lakabıyla bir dönem piyasaları kasıp kavuran Nez, estetiğin dozunu kaçırdı! Gören tanıyamadı!

'Yalan mı?' ve 'Her Şey Boş' gibi şarkılarla 2000'lerin başında adından söz ettiren ünlü şarkıcı Nez, uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Nez'in değişimini görenler gözlerine inanamadı. İşte Nez'in son hali:

Instagram'da 70 binin üzerinde takipçisi bulunan Nez, müzik piyasasında var olmaya devam ediyor.

Hayatına dair kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen 42 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabına eklediği ''Mutluluğum size batmasın. Çok çalıştım ve hak ettiğim hayatımı yaşıyorum'' notuyla dikkat çekiyor.

NEZ KİMDİR?

Gerçek adı Nezihe Kalkan olan şarkıcı, 15 mart 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. 8 yaşındayken müziğe ilgi duyan Nez, Londra'da çeşitli müzikallerde sahneye çıktı. Henüz 4 yaşındayken İngiltere'ye göç eden bir ailenin kızı olan şarkıcı, liseyi İstanbul Bahçelievler'de okudu. Seslendirme sanatçılığı da yapan Nez, Ses Dergisi'nde düzenlenen şarkı yarışmasında Türk Müziği alanında birinci oldu.

Cem Uzan tarafından keşfedilen Nez, 2002 yılında 'Sakın Ha' şarkısıyla listeleri kasıp kavurdu. Ardından Davut Güloğlu ile yaptığı 'Yalan mı?' düetiyle fırtınalar estirdi. Nez, kariyerine birçok albüm ve şarkı sığdırdı.

ŞARKICI NEZ'İN ALBÜM VE ŞARKILARI

-Klipleri-

Sakın Ha! (2002)

Her Şey Boş (2003)

Yalan mı? (feat. Davut Güloğlu) (2003)

Hey DJ! (2006)

Sevgi Bu mu Diye (2006)

Kaç Yazar? (feat. Yankı Alper) (2010)

Oldu mu? (2011)

Depresif Kukla (2011)

You Know I'm No Good (2013)

Dönemezsin Sen (2013)

Ağlar mıyız Hala? feat. 7edi (2015)

Senin Annen Olamam Ben (2017)

Titanium (2021)

-Single'ları-

Yalan mı? (feat. Davut Güloğlu) (2003)

Gönül Su Bende (2004)

I See You (2008)

Depression (2009)

Could It Be (2009)

This Is Hıt! (2010)

Kaç Yazar? (feat. Yankı Alper)

Nez Zamanı (2011)

Nez Retro Turca (2013)

Who's In The Cabin (2015)

Ağlar Mıyız Hala? (feat. 7edi) (2015)

Senin Annen Olamam Ben (2017)

Set Me Free (2017)

Titanium (2021)