MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Türk Lokumu' lakabıyla bir dönem piyasaları kasıp kavuran Nez, estetiğin dozunu kaçırdı! Gören tanıyamadı!

'Türk Lokumu' lakabıyla bir dönem piyasaları kasıp kavuran Nez, estetiğin dozunu kaçırdı! Gören tanıyamadı!

21.10.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2002 yılında piyasaya sürdüğü 'Sakın Ha' albümüyle bir döneme damga vuran şarkıcı Nez, değişimiyle şoke etti. Estetiğin ve Photoshop'un dozunu kaçıran Nez'i görenler, tanımakta güçlük çekti.

'Türk Lokumu' lakabıyla bir dönem piyasaları kasıp kavuran Nez, estetiğin dozunu kaçırdı! Gören tanıyamadı!

'Yalan mı?' ve 'Her Şey Boş' gibi şarkılarla 2000'lerin başında adından söz ettiren ünlü şarkıcı Nez, uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Nez'in değişimini görenler gözlerine inanamadı. İşte Nez'in son hali:

Bir dönem fırtınalar estiren şarkıcı Nez, estetiğin dozunu kaçırdı! Gören tanıyamadı!

Instagram'da 70 binin üzerinde takipçisi bulunan Nez, müzik piyasasında var olmaya devam ediyor.

Bir dönem fırtınalar estiren şarkıcı Nez, estetiğin dozunu kaçırdı! Gören tanıyamadı!

Hayatına dair kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen 42 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabına eklediği ''Mutluluğum size batmasın. Çok çalıştım ve hak ettiğim hayatımı yaşıyorum'' notuyla dikkat çekiyor.

Bir dönem fırtınalar estiren şarkıcı Nez, estetiğin dozunu kaçırdı! Gören tanıyamadı!

NEZ KİMDİR?

Gerçek adı Nezihe Kalkan olan şarkıcı, 15 mart 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. 8 yaşındayken müziğe ilgi duyan Nez, Londra'da çeşitli müzikallerde sahneye çıktı. Henüz 4 yaşındayken İngiltere'ye göç eden bir ailenin kızı olan şarkıcı, liseyi İstanbul Bahçelievler'de okudu. Seslendirme sanatçılığı da yapan Nez, Ses Dergisi'nde düzenlenen şarkı yarışmasında Türk Müziği alanında birinci oldu.

Türk müziğinin 'Türk Lokumu' lakaplı şarkıcısı Nez, estetiğin dozunu kaçırdı! Gören tanıyamadı!

Cem Uzan tarafından keşfedilen Nez, 2002 yılında 'Sakın Ha' şarkısıyla listeleri kasıp kavurdu. Ardından Davut Güloğlu ile yaptığı 'Yalan mı?' düetiyle fırtınalar estirdi. Nez, kariyerine birçok albüm ve şarkı sığdırdı.

ŞARKICI NEZ'İN ALBÜM VE ŞARKILARI

-Klipleri-
Sakın Ha! (2002)
Her Şey Boş (2003)
Yalan mı? (feat. Davut Güloğlu) (2003)
Hey DJ! (2006)
Sevgi Bu mu Diye (2006)
Kaç Yazar? (feat. Yankı Alper) (2010)
Oldu mu? (2011)
Depresif Kukla (2011)
You Know I'm No Good (2013)
Dönemezsin Sen (2013)
Ağlar mıyız Hala? feat. 7edi (2015)
Senin Annen Olamam Ben (2017)
Titanium (2021)

Türk müziğinin 'Türk Lokumu' lakaplı şarkıcısı Nez, estetiğin dozunu kaçırdı! Gören tanıyamadı!

-Single'ları-
Yalan mı? (feat. Davut Güloğlu) (2003)
Gönül Su Bende (2004)
I See You (2008)
Depression (2009)
Could It Be (2009)
This Is Hıt! (2010)
Kaç Yazar? (feat. Yankı Alper)
Nez Zamanı (2011)
Nez Retro Turca (2013)
Who's In The Cabin (2015)
Ağlar Mıyız Hala? (feat. 7edi) (2015)
Senin Annen Olamam Ben (2017)
Set Me Free (2017)
Titanium (2021)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”
'En güzel büyükelçi' Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf'En güzel büyükelçi' Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf
Ortalığı karıştıran taciz iddiası!Ortalığı karıştıran taciz iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Taksicilerin 'Para dolu çanta' oyunu ortaya çıktı

Taksicilerin 'Para dolu çanta' oyunu ortaya çıktı

Muharrem İnce topa tuttu: 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler

Muharrem İnce topa tuttu: 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler

Açıklaması gündem olmuştu! Bülent Arınç'tan zehir zemberek yanıt

Açıklaması gündem olmuştu! Bülent Arınç'tan zehir zemberek yanıt

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bir günlük kazancı şoke etti

Bir günlük kazancı şoke etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" demişti

Kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" demişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.