Türk mühendisler yaptı! Artık daha güvenli olacak

27587 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Yönetmeliği kapsamında, sayısal takograf ve sürücü verilerinin indirilip saklanması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yayımlanan 2017/KDGM-4/ST sayılı Genelgenin 5. maddesi hükmünce, sayısal takograf kartı sahibi sürücüler, sürücü kartlarında kaydedilen verileri Kart Verme Otoritesi’ne göndermekle yükümlü. Türkiye’de bu otorite, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan Sayısal Takograf Uygulama Merkezi (STAUM).

BİR MİLYON TAŞIT DİJİTAL TAKOGRAF KULLANIYOR

TÜİK tarafından açıklanan “Motorlu Kara Taşıtları” verilerine göre, Ocak 2019 itibariyle Türkiye’de 218 bin 489 otobüs ve 846 bin 97 adet kamyon bulunuyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik kapsamında 1 milyon 64 bin 586 taşıt zorunlu olarak dijital takograf kullanıyor.

"SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ ANALİZİ DE YAPILABİLİYOR"

Araç verilerinin yasal yükümlülükler doğrultusunda dijital takograftan indirilmesinin ve saklanmasının zorunlu olduğuna dikkat çeken TachoMobile Genel Müdürü Burak Çiga, “Sürücüye ait veriler sürücü kartı üzerinde saklanırken, araç verileri takograf cihazının hafızasında saklanıyor. TachoMobile olarak dijital takograflara takılan elektronik devreli kablo ve mobil kart okuyuculara takılan sürücü kartları ile veri iletişimi yapabilen, aldığı verileri istenen platformla paylaşabilen Android tabanlı mobil bir uygulama geliştirdik. Uygulamayla aynı zamanda sürüş güvenliği analizi de yapılabiliyor” dedi.