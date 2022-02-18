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Türk mutfağının vazgeçilmez tatlısı revani nasıl yapılır? Revani tarifi ve malzemeleri nelerdir?

18.02.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Revani denilince birçoğunuz için akan sular duruyordur. Revani tatlısının Türk mutfağı için ayrı bir yeri vardır. Revani kekinin tam kıvamında olması ve şerbetiyle birlikte bir ahenk yaratması gerekir. Revani yapmak gözünüzü korkutmasın evinizde son derece pratik bir şekilde Revani yapabilirsiniz. Yaptığınızda herkesin hoşuna gidecek Revani tatlısı tarifini ve şerbetinin tarifini sizler için bir araya getirdik.

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlısı revani nasıl yapılır? Revani tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Revani bilinen en klasik tatlılardan biridir. Tatlı yapmak istiyor ancak ne yapacağınıza karar veremiyorsanız Revani düşünülmesi gereken bir seçenektir. Revani, Türk mutfağının bilinen en eski tatlılarındandır. Osmanlı döneminde Ermenistan'ın ve Erivan'ın fethedilmesi şerefine Saray aşçılarının icat ettikleri ve Erivan zaferi sebebiyle "Revani" adı verdikleri bu tatlının çok eski bir tarihi vardır. Revani tatlısına bazı yörelerde sünger tatlısı ya da yoğurt tatlısı da denilmektedir. İşte merak edilen revani tatlısı tarifi...

REVANİ TARİFİ VE MALZEMELERİ NELERDİR?

3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 adet portakal
1 paket şekerli vanilin
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı sıvı yağ
Şerbet için;

3 su bardağı su
3 su bardağı seker
Yarım limon suyu

REVANİ NASIL YAPILIR?

Mutfağımızın vazgeçilmez tatlısı revani için öncelikle şerbeti tam kıvamında hazırlamalıyız. Derin bir tencereye şeker ve su alınır ve kaynatılır. Şerbetimiz kaynadıktan sonra limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatıldıktan sonra ocağın altı kapatılır ve soğumaya bırakılır.

Revani keki için, yumurta ve şeker çırpma kabına alınarak iyice karıştırılır. Karışımın üzerine sıvı yağ, yoğurt ve irmik eklenip çırpılır. Revaninizin hoş bir tat saçmasını istiyorsanız, 1 adet portakalın kabuğunu rendeleyerek karışıma ekleyebilirsiniz. Son olarak un, kabartma tozu ve vanilya da eklenerek iyice karıştırılır. Fırın kabını yağlayın ve kek hamuru dökebilirsiniz. Önceden ısıttığınız 170°C fırına revani kekinin üstü kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirilir. Revani kekiniz soğuduktan sonra şerbetinizi dökebilirsiniz.

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