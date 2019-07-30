Türk mutfağının vazgeçilmezi patlıcandan 156 çeşit yemek

Antalya'da turistler için çeşitli aktiviteler düzenlenirken, konaklama tesislerinin en önem verdiği konuların başında mutfak geliyor. 'Her şey dahil' konseptinde hizmet veren otellerde, turistlere dünya mutfağının yanı sıra Türk ve Osmanlı mutfağından lezzetler sunuluyor.

En tercih edilen etkinlik yemekli Türk gecesi

AÜ Manavgat Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Crystal Palace Hotel Genel Müdürü Hamza Yalçın, Osmanlı ve Türk mutfağının dünyada en popüler mutfaklardan olduğunu belirtti. Otellerde yapılan en önemli etkinliklerin başında yemekli ülke geceleri geldiğini kaydeden Yalçın, bunlardan en çok istenilen ve sevilen etkinliğin Türk geceleri olduğunu söyledi.

Osmanlı mutfağının, Anadolu coğrafyasında yaşayan kültürlerin birbirine aktarılması nedeniyle çok zengin olduğunu belirten Yalçın, "Osmanlı mutfağı hem çeşit açısından, hem de sebzelerin doğru kullanılması ve sebzelerden yapılan yemeklerin çeşitliliği açısından çok zengin. Diğer mutfaklara baktığımızda, sebzeler diğer yemeklerin yanında garnitür olarak kullanıyor. Ama Türk mutfağında her yemeğin yüzlerce çeşidi vardır. Osmanlı mutfağı büyük bir organizasyona sahip. Şu anki Türk mutfağı aslında onun küçültülmüş hali. Orada sulu yemekleriyle, çorbalarıyla, sebze yemekleriyle, pilav çeşitleriyle yani bölüm bölüm birçoğu gruplara ayrılmış bir mönüde en az 30 çeşit yemeğin birden servis edildiği bir mutfaktan bahsediyoruz" diye konuştu.