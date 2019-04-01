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Türk ressamın eserleri ABD'ye gidiyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
KÜLTÜR SANAT  | 01.04.2019 16:34 | Son Güncelleme

18 yaşında yürüme yetisini kaybeden ve yaptığı resimlerle dünya çapında bir üne kavuşan Ahmet Yeşil'in eserleri ABD’nin New York kentinde sanatseverlerle buluşacak.

Türk ressamın eserleri ABD'ye gidiyor!

Mersin'de, 18 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybeden ve ip figürleriyle yaptığı resimlerle dünyaca ünlenen Ahmet Yeşil'in (53) 'Sesler ve İzler' temalı sergisi, ABD’nin New York kentinde sanatseverlerle buluşacak.

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DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDE SERGİ AÇTI

Geçen yıllarda dünyanın birçok ülkesinde sergiler açarak Türkiye’yi başarı ile temsil eden ressam Ahmet Yeşil, bu kez ABD’li sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Yeşil'in 16 eseri, 3 Nisan'da Broadway’deki Gallery Max Soho’da sanatseverlerle buluşacak. 26 Nisan tarihine kadar açık kalacak olan sergide Yeşil’in son dönemde yaptığı çalışmalara yer verilecek.

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"BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Yeni dönemde Asya, Avrupa ve Latin Amerika olmak üzere birçok ülkede sergisi açacak olan Yeşil, geçen yıl düzenlenen Artexpo’daki sergisindeki çalışmalarından etkilenen galeri yöneticilerinden gelen teklifle serginin programa alındığını belirtti. Yeşil, telife birlikte sergiye yönelik özel çalışmalar yaptığını ifade ederek, "New York’taki sergi, 23 günlük bir sergi olacak. Bu tarih New York ve Soho bölgesi için iyi bir zamandır. Soho bölgesi, A sınıf galerilerin bulunduğu bir bölgedir. Otoriteler ABD’de iyi bir galeri ile başlamak, sanat yaşamımla ilgili iyi bir izlenim, iyi bir etki ve iyi bir iz bırakacağını söylüyor. Bin de bunun inancı ile son dönem 16 eserle New Yorklu sanatseverlerle buluşacağım. Umarım heyecanımızın, coşkumuzun karşılığı olan bir ilgiyi sergimiz görür. Biz elimizden geleni yaptık, bundan sonrası ise sanat kamuoyuna düşüyor" dedi.

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TÜRK RESSAM sanat resim sergisi abd broadway gallery max soho

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