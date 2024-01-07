Türk semenderi ‘sarı benekli’ Adıyaman'da ortaya çıktı! Nesli tükenme tehlikesi altında

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Ozan köyünde vatandaşlar tarafından nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan sarı benekli semender görüldü.

NESLİ TAHLİKE ALTINDA

Yağışlı ve sulak yerlerde görülen sarı benekli semenderin, habitat kaybı nedeniyle nesli tehlike altında olduğu biliniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alan sarı benekli semender görüldüğü yerden bir süre sonra uzaklaşarak kayboldu.

(İHA)





