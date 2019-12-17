Türk Sineması’nın İstanbul ile randevusu

Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, “Türk Sinemasına Bir Bakış”, “Çocuklarla Randevu” ve “Geleceğin Sinemacılarından Kısalar” bölümleri ile seyircinin karşısına çıkacak.

TÜRK SİNEMASINA BİR BAKIŞ

Festivalin “Türk Sinemasına Bir Bakış” bölümünde ulusal ve uluslararası festivallerde öne çıkan, ödül kazanan, tartışılan yerli filmler seyirciyle buluşacak. Sinema tutkunlarının yerli sinemayı yakından takip etme olanağı sunan bu bölümde Mehmet Ada Öztekin’in yönetmen koltuğuna oturduğu ve 2019’un “En Çok İzlenen Filmi” olmakla kalmayıp “Tüm Zamanların Hasılat Rekoru”nu kıran “7. Koğuştaki Mucize”, katıldığı birçok ulusal ve uluslararası festivallerden ödüller ve övgülerle dönen yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun’un senaristliğini ise Mahmut Fazıl Coşkun ile birlikte Ercan Kesal'ın yaptığı “Anons”, yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Tanrısever’in gerçekleştirdiği “Bozkır: Kuşlara Bak Kuşlara”, yönetmenliğini Aytekin Birkon’un üstlendiği, korku sinemasına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan ve farklı konusuyla dikkat çeken “Cinnet”, yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yaptığı, ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödülle dönen “Sibel” filmleri seyirci ile buluşacak.