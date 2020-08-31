Türk sinemasının halkçı yönetmeni: Osman Seden vefatının 22'nci yılında anılıyor

Usta yönetmenin, 1957'de Zeki Müren ile yaptığı ilk şarkıcı filmi "Berduş"ta yan karakterlerden birini canlandıran Feridun Karakaya, bu rolün kazandığı başarının ardından aynı karakteri canlandırdığı "Cilalı İbo" filmlerine başladı. Bir artist yarışmasında geçen ve Yeşilçam 'dan gözlemler de barındıran "Cilalı İbo Yıldızlar Arasında" adlı serinin ilk filmi, 1958'de Osman Seden yönetmenliğinde vizyona girdi.

Osman Seden, yönetmenliğini yaptığı ilk filmi "Kanlarıyla Ödediler"i 1955'te, Türk sinemasınının önemli yönetmenleri arasına girmesini sağlayan, başrollerinde Eşref Kolçak ve Sadri Alışık'ın rol aldığı "Düşman Yolları Kesti" filmini 1959'da izleyiciyle buluşturdu.

İlk senaryosu "İstanbul Kan Ağlarken"i 1951'de kaleme alan ve Kani Kıpçak'ın yönettiği filmin yapımcılığını da üstlenen Seden, 1952'de ise yönetmen koltuğuna Ömer Lütfi Akad’ın oturduğu "Kanun Namına" filminin senaryosunu yazdı, yapımcılığını üstlendi.

Osman Seden, 1949'un sonunda İngiltere ve Amerika'daki yapım şirketleriyle film alımı üzerine yaptığı görüşmelerin sonrasında, kendi filmlerini yapmaya karar verdi.

TÜRK SİNEMASINDA STAR SİSTEMİNİ BAŞLATTI

Türk sinemasında "star sistemi"ni başlatan Seden, 1960'lı yıllarda Ayhan Işık, Belgin Doruk, İzzet Günay, Türkan Şoray, Fatma Girik, Ediz Hun, Feridun Karakaya, Sadri Alışık ve Zeki Müren'in de aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi, Kemal Film bünyesine kazandırdı.

Osman Seden, 1960'lı yıllara kadar dram ve macera filmleri çekti, 1962'den itibaren filmlerinde güldürü, polisiye müzikal filmlere de yöneldi.

Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yayımladığı "Çalıkuşu" romanından Seden'in 1966'da sinemaya uyarladığı siyah beyaz film, büyük ilgi gördü. Filmde Türkan Şoray ve Kartal Tibet'in yanı sıra Parla Şenol, Kadir Savun ve Zeynep Değirmencioğlu rol aldı. Seden, 1986'da TRT'de yayımlanmak üzere Çalıkuşu dizine imza attı. Başrollerini Aydan Şener, Kenan Kalav ve Sadri Alışık'ın paylaştığı dizi, 7 bölüm olarak yayımlandı.

Yılda en az iki film yöneten Seden, Yeşilçam'ın en çok film ürettiği 1960 ve 1970’li yıllarda, kimi zaman aynı yıl altı filme imza attı.

Kemal Film'in ekonomik nedenlerle kapandığı 1972'ye kadar, birçoğunun senaryosuna da imza attığı 30'un üzerinde filmi yöneten Seden, bu tarihten sonra senaryo yazarı ve yönetmen olarak sinemada varlığını sürdürdü. Son yıllarında TRT ve değişik televizyon kanallarına dizi filmler çekti.