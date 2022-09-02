Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Şahin'den okul alışverişi uyarısı:

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, okul alışverişi yapacak velilere ambalajlı ve standartlara uygun ürün kullanımı çağrısında bulundu.

Şahin, yazılı açıklamasında, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına günler kala okul alışverişinde standarda uygun ürünlerin önemine dikkati çekti.

Üreticisi bilinmeyen ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Şahin, satın alınacak ürünün ambalajlı ve üzerinde etiketinin olması, etikette üretici firmanın adı ile iletişim bilgilerinin bulunması gerektiğini bildirdi.

Şahin, velilerin okul alışverişlerinde CE işaretine dikkat etmesinin önemine vurgu yaparak, "CE işareti, ürünün Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun olarak üretim yapıldığını gösteren ve AB ülkelerinde serbest dolaşımını sağlayabilmek adına ürünlerde bulunması zorunlu olan işarettir. Bu işaret üzerine iliştirildiği ürünün, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından sağlıklı ve güvenilir olduğunu gösterir. CE işaretiyle birlikte ürünlerin öngörülen güvenlik şartlarına, performans ve kalite kriterlerine uygunluğunu da belgeleyen TSE markasına dikkat edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kurşun kalem ve boya kalemlerinde, kurşun, kadmiyum, arsenik, krom gibi toksik ağır metallerin analizlerinin yapılmış olması gerektiğine işaret eden Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir ürünün ilgili standarda uygun üretilip üretilmediği, dolayısıyla sağlığa zararlı maddeler içerip içermediği ancak yetkin laboratuvar ortamlarında yapılan testlerle anlaşılabilir. Yapılan testler sonucunda ürünün standartlara uygun olduğu ise üzerinde taşıdığı işaret ve markalarla tescillenir. Dolayısıyla ürünün geçtiği testler ve sahip olduğu belgeler alıcı için kriter olmalıdır."

- "Tüketiciler hassasiyet göstermeli"

TSE Başkanı Şahin, ürünlerin üzerinde sağlığa zararlı olmadığını belirtir ibareler aranması gerektiğinin altına çizerek, şunları kaydetti:

"Tüketiciler için standartlara uygun ve kaliteli üretimin simgesi olan TSE markası, üreticilerimiz için ucuz ve düşük kaliteli ürünler ile 'merdiven altı' üretimlere karşı rekabet gücünü artıran, halka güvenli ürün sunma imkanı veren bir unsurdur. Maalesef kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren firmaların birçoğunun bu standartlara uygun ürün üretmekle ilgili bir kaygı taşımadığı görülmektedir. Eğitim ve öğretim malzemeleriyle ilgili standartlar gönüllülük esasına dayalı olduğundan, firmalar ürünlerini belgelendirme konusunda çok istekli davranmamaktadır. Tüketicilerimizin standartlara uygun ve kaliteli ürün satın alma konusunda gösterecekleri hassasiyet, üretici firmaların bu doğrultuda hareket etmesini sağlayacak zorlayıcı bir unsur olacaktır."

