SPOR

71
61
50
44
43
36
36
35
33
33
32
32
31
28
27
27
27
16
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Türk takımlarının UEFA geliri belli oldu!

Türk takımlarının UEFA geliri belli oldu!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.03.2025 12:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’yi bu sezon Avrupa kupalarında temsil eden 5 takımın, UEFA para ödüllerinden kazancı toplam 50,28 milyon euro oldu.

Türk takımlarının UEFA geliri belli oldu!

Türkiye adına turnuvalara 2024-25 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor katılırken çeyrek final maçları öncesi 5 takım da elenmekten kurtulamadı. UEFA’nın para ödülü dağıtım kriterlerine göre, Türk takımları içinde en fazla geliri Galatasaray, en az geliri Trabzonspor elde etti.

GALATASARAY’IN PARA ÖDÜLÜ 17,61 MİLYON EURO

2

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında dahil oldu ve Young Boys ile eşleşti. İsviçre temsilcisine her iki maçta da yenilerek "Devler Ligi"nin kapısından dönen sarı-kırmızlı ekip, yaklaşık 40 milyon euroluk para ödülünü de kaybetti.
Şampiyonlar Ligi’ni kıl payı kaçıran Galatasaray, bir anlamda "teselli ödülü" diyebileceğimiz 4,29 milyon euroyu kasasına koydu ve yoluna Avrupa Ligi’nde devam etti. Lig etabını 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14. sırada tamamlayan Cim-Bom, AZ Alkmaar ile eşleştiği son 16 turu play-off etabında Avrupa defterini kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi’ne katılımından 4,31 milyon euro, ligde elde ettiği puanla 1,95 milyon euro, ligdeki derecesiyle 2,2 milyon euro ve son 16 turu play-off turu oynamasıyla 0,3 milyon euro kazandı. Galatasaray, UEFA’nın "Değer Sütunu" olarak adlandırdığı, takımların 5 ve 10 yıllık katsayı puanlarıyla yayın havuzundaki gelire göre şekillendireceği kalemden de 4,56 milyon euro elde edecek.

FENERBAHÇE’NİN KAZANCI 14,88 MİLYON EURO

4

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuyla başladı. İsviçre temsilcisi Lugano’yu saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille karşısında tutunamadı ve Devler Ligi hayalini bir başka bahara bırakarak yoluna Avrupa Ligi’nde devam etti.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ni 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 24. sırada tamamlayarak, son 16 turu play-off maçı oynadı. Bu turda Anderlecht’i eleyen sarı-kanaryalar, son 16 turunda G.Rangers’a penaltı atışları sonunda boyun eğerek turnuvaya veda etti. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ne katılımından 4,31 milyon euro, ligde elde ettiği puanla 1,5 milyon euro, ligdeki derecesiyle 1,08 milyon euro, son 16 turu play-off turu oynamasıyla 0,3 milyon euro ve son 16 turuna yükselmesiyle 1,75 milyon euro kazandı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna katılımından 175 bin euro, Avrupa Ligi yayın havuzu ve katsayı kaleminden de (Değer Sütunu) 5,76 milyon euroyu kasasına koyacak.

BEŞİKTAŞ’IN GELİRİ 9,26 MİLYON EURO

7

Beşiktaş bu sezon Avrupa kupalarına, Avrupa Ligi play-off etabıyla merhaba dedi. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde saf dışı bıraktığı Lugano ile eşleşen siyah-beyazlılar, İsviçre ekibini bu turnuvanın da dışına iterek Avrupa Ligi’nde boy gösterdi. Kara-kartallar lig maçlarında 3 galibiyet alırken 5 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı ve ilk 24 dışında kalarak bu sezon için Avrupa serüvenini noktaladı. Beşiktaş, lige katılımından 4,31 milyon euro, 3 galibiyete karşılık 1,35 milyon euro, yayın havuzu katsayı kaleminden de 3,6 milyon euro kazandı.

TRABZONSPOR 1,1 MİLYON EUROYLA YETİNDİ

Trabzonspor’un bu sezon Avrupa’ya giriş maçı, Avrupa Ligi 2. eleme turu oldu. Slovak rakibi Ruzomberok’u eleyen bordo-mavililer, 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien karşısında tutunamadı ve Avrupa Ligi’ne veda etti. Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Trabzonspor, İsviçre takımlarından St Gallen ile play-off turunda kozlarını paylaştı. Rakibine penaltı atışları sonucunda mağlup olan bordo-mavililer, henüz ağustos ayı dahi çıkmamışken Avrupa defterini kapattı. Trabzonspor’un UEFA geliri, Avrupa Ligi’nde iki eleme turuna katılımından elde ettiği 350 bin euro ve Konferans Ligi play-off turunda elenmesiyle verilen 750 bin euroyla sınırlı kaldı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:30
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
-
Beşiktaş Beşiktaş

Icardi ve Wanda Nara arasında gerginlik! Polis..Icardi ve Wanda Nara arasında gerginlik! Polis..
Formula 1'de McLaren damgası! Ferrari'de şok...Formula 1'de McLaren damgası! Ferrari'de şok...
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi beşiktaş fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yavaş, Erdoğan'a seslendi: "Asıl onun müdahale etmesi lazım!"

Yavaş, Erdoğan'a seslendi: "Asıl onun müdahale etmesi lazım!"

Kart ile ödeme resmen rafa kalkıyor

Kart ile ödeme resmen rafa kalkıyor

Fenerbahçe'nin yıldızı takımdan ayrılıyor!

Fenerbahçe'nin yıldızı takımdan ayrılıyor!

Okan Buruk'tan maç sonu F.Bahçe'ye gönderme!

Okan Buruk'tan maç sonu F.Bahçe'ye gönderme!

İsmail Kartal ve Serdar Dursun fırtınası!

İsmail Kartal ve Serdar Dursun fırtınası!

Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı!

Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.