Türk takımlarının UEFA geliri belli oldu!

Türkiye adına turnuvalara 2024-25 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor katılırken çeyrek final maçları öncesi 5 takım da elenmekten kurtulamadı. UEFA’nın para ödülü dağıtım kriterlerine göre, Türk takımları içinde en fazla geliri Galatasaray, en az geliri Trabzonspor elde etti.

GALATASARAY’IN PARA ÖDÜLÜ 17,61 MİLYON EURO

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında dahil oldu ve Young Boys ile eşleşti. İsviçre temsilcisine her iki maçta da yenilerek "Devler Ligi"nin kapısından dönen sarı-kırmızlı ekip, yaklaşık 40 milyon euroluk para ödülünü de kaybetti.

Şampiyonlar Ligi’ni kıl payı kaçıran Galatasaray, bir anlamda "teselli ödülü" diyebileceğimiz 4,29 milyon euroyu kasasına koydu ve yoluna Avrupa Ligi’nde devam etti. Lig etabını 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14. sırada tamamlayan Cim-Bom, AZ Alkmaar ile eşleştiği son 16 turu play-off etabında Avrupa defterini kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi’ne katılımından 4,31 milyon euro, ligde elde ettiği puanla 1,95 milyon euro, ligdeki derecesiyle 2,2 milyon euro ve son 16 turu play-off turu oynamasıyla 0,3 milyon euro kazandı. Galatasaray, UEFA’nın "Değer Sütunu" olarak adlandırdığı, takımların 5 ve 10 yıllık katsayı puanlarıyla yayın havuzundaki gelire göre şekillendireceği kalemden de 4,56 milyon euro elde edecek.

FENERBAHÇE’NİN KAZANCI 14,88 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuyla başladı. İsviçre temsilcisi Lugano’yu saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille karşısında tutunamadı ve Devler Ligi hayalini bir başka bahara bırakarak yoluna Avrupa Ligi’nde devam etti.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ni 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 24. sırada tamamlayarak, son 16 turu play-off maçı oynadı. Bu turda Anderlecht’i eleyen sarı-kanaryalar, son 16 turunda G.Rangers’a penaltı atışları sonunda boyun eğerek turnuvaya veda etti. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ne katılımından 4,31 milyon euro, ligde elde ettiği puanla 1,5 milyon euro, ligdeki derecesiyle 1,08 milyon euro, son 16 turu play-off turu oynamasıyla 0,3 milyon euro ve son 16 turuna yükselmesiyle 1,75 milyon euro kazandı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna katılımından 175 bin euro, Avrupa Ligi yayın havuzu ve katsayı kaleminden de (Değer Sütunu) 5,76 milyon euroyu kasasına koyacak.

BEŞİKTAŞ’IN GELİRİ 9,26 MİLYON EURO

Beşiktaş bu sezon Avrupa kupalarına, Avrupa Ligi play-off etabıyla merhaba dedi. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde saf dışı bıraktığı Lugano ile eşleşen siyah-beyazlılar, İsviçre ekibini bu turnuvanın da dışına iterek Avrupa Ligi’nde boy gösterdi. Kara-kartallar lig maçlarında 3 galibiyet alırken 5 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı ve ilk 24 dışında kalarak bu sezon için Avrupa serüvenini noktaladı. Beşiktaş, lige katılımından 4,31 milyon euro, 3 galibiyete karşılık 1,35 milyon euro, yayın havuzu katsayı kaleminden de 3,6 milyon euro kazandı.

TRABZONSPOR 1,1 MİLYON EUROYLA YETİNDİ

Trabzonspor’un bu sezon Avrupa’ya giriş maçı, Avrupa Ligi 2. eleme turu oldu. Slovak rakibi Ruzomberok’u eleyen bordo-mavililer, 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien karşısında tutunamadı ve Avrupa Ligi’ne veda etti. Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Trabzonspor, İsviçre takımlarından St Gallen ile play-off turunda kozlarını paylaştı. Rakibine penaltı atışları sonucunda mağlup olan bordo-mavililer, henüz ağustos ayı dahi çıkmamışken Avrupa defterini kapattı. Trabzonspor’un UEFA geliri, Avrupa Ligi’nde iki eleme turuna katılımından elde ettiği 350 bin euro ve Konferans Ligi play-off turunda elenmesiyle verilen 750 bin euroyla sınırlı kaldı.