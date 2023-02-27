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Türk taraftarlar Cristiano Ronaldo aleyhine kampanya başlattı! Deprem felaketine sessiz kalan yıldız oyuncuya tepkiler çığ gibi büyüyor...

27.02.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde birçok ünlü futbolcu bu afete sessiz kalmayıp paylaşımlarda bulunmuştu. Bu paylaşımlardan birini de Arjantinli yıldız Messi yapmıştı. Fakat Ronaldo'dan hala bir ses gelmemesi spor kamuoyunu bir hayli kızdırdı.

Türk taraftarlar Cristiano Ronaldo aleyhine kampanya başlattı! Deprem felaketine sessiz kalan yıldız oyuncuya tepkiler çığ gibi büyüyor...

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 2 büyük deprem 11 ilimizi büyük ölçüde etkiledi. Milyonlarca insan bu afete sessiz kalmayıp sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye destek gönderdi.

RONALDO'DAN SES YOK

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Portekiz, İspanya ve İngiltere'nin ardından en büyük hayran kitlesini Türkiye'de barından Ronaldo'nun bu afete sessiz kalması büyük tepki çekti. Türk taraftarlar başlattığı kampanyada yıldız oyuncuyu sosyal medya hesaplarından takipten çıkartıyor.

ERTEM ŞENER'İN TEPKİSİ AKILLARA GELDİ

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Taraftarların bu hamlesinin ardından Ertem Şener'in Ronaldo'ya canlı yayında kullandığı, "Meksikalı köpek Proteo senden daha insanmış" cümle akıllara geldi. Türk taraftarların başlattığı kampanyanın ardından Ronaldo'nun takipçi sayısı yaklaşık 90 bin düştü.

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