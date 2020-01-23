Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı Tomris filminden ilk fragman geldi

Saka Türkleri’nin başına geçerek Pers İmparatorluğu’nu yenen, Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun’un hayatını ve zaferlerini anlatan Tomris filmi, 10 nisan tarihinde izleyiciyle buluşacak. Tomris filminden ilk fragman Türkçe altyazılı olarak sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Akan Satayev’in yönettiği Kazakistan yapımı film, vizyona girdiğinde büyük yankı uyandırarak yüzbinlerce sinemaseveri salonlara çekti. Önemli bir başarıya da imza atan Tomris, Golden Globes Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde bu yıl yarışma listesine girdi.

TÜRK KADINININ GÜCÜ: TOMRİS

M.Ö 6. yüzyılda, kocasının ölümüyle tahta geçmek zorunda kalan Tomris Hatun, askeri dehası, kıvrak zekası, taktiksel ve politik becerileriyle dağılmakta olan İskit-Saka İmparatorluğu’nu yeniden Orta Asya’nın hakimi yaptı. Ordusuna komutanlık ettiği savaşta, devrinin en güçlü devleti Pers İmparatorluğu’nu yenerek Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı.



