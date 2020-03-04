Türk Telekom 89 - 78 Beşiktaş Sompo Sigorta

Salon: Ankara

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Sasa Maricic (Sırbistan)

Türk Telekom: Johnson 16, Fall 17, Enes Taşkıran, Wiltjer 9, Campbell 27, Muhammed Baygül 8, Kadji 9, Metin Türen, Şafak Edge 3, Polat Kaya, Efe Beşok

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 16, İsmet Akpınar 12, Birkan Batuk 3, Oğuz Savaş 12, Djurisic 15, Burak Yıldızlı 14, Ömer Utku Al 6, Sabahattin Can Göndür, Can Turgut, Cağdaş Kayabaşı

1. PERİYOT: 28-23

DEVRE: 45-42

3. PERİYOT: 67-59

Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom'a Beşiktaş Sompo Sigorta, 7-0'lık seriyle cevap verdi. Karşılıklı basketlerin ardından dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan ev sahibi ekip, periyodu 28-23 önde tamamladı.

Potasını iyi savunan Türk Telekom, Campbell ve Johnson ile 2. periyotta da hücumda etkinliğini sürdürdü. Beşiktaş Sompo Sigorta, Oğuz Savaş, Burak Yıldızlı ve Djurisic'in basketleriyle oyunda kaldı. Muhammed Baygül ile yarım dairenin dışından basket bulan Türk Telekom, Gotcher ile skoru değiştiren siyah-beyazlı ekip karşısında soyunma odasına 45-42 önde girdi.