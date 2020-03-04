SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Türk Telekom 89 - 78 Beşiktaş Sompo Sigorta

Türk Telekom 89 - 78 Beşiktaş Sompo Sigorta

BASKETBOL HABERLERİ  | 04.03.2020 23:02 | Son Güncelleme

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 89-78 mağlup etti.

Türk Telekom 89 - 78 Beşiktaş Sompo Sigorta

Türk Telekom 89 - 78 Beşiktaş Sompo Sigorta

Salon: Ankara
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Sasa Maricic (Sırbistan)

Türk Telekom: Johnson 16, Fall 17, Enes Taşkıran, Wiltjer 9, Campbell 27, Muhammed Baygül 8, Kadji 9, Metin Türen, Şafak Edge 3, Polat Kaya, Efe Beşok
Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 16, İsmet Akpınar 12, Birkan Batuk 3, Oğuz Savaş 12, Djurisic 15, Burak Yıldızlı 14, Ömer Utku Al 6, Sabahattin Can Göndür, Can Turgut, Cağdaş Kayabaşı

1. PERİYOT: 28-23
DEVRE: 45-42
3. PERİYOT: 67-59

Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom'a Beşiktaş Sompo Sigorta, 7-0'lık seriyle cevap verdi. Karşılıklı basketlerin ardından dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan ev sahibi ekip, periyodu 28-23 önde tamamladı.

Potasını iyi savunan Türk Telekom, Campbell ve Johnson ile 2. periyotta da hücumda etkinliğini sürdürdü. Beşiktaş Sompo Sigorta, Oğuz Savaş, Burak Yıldızlı ve Djurisic'in basketleriyle oyunda kaldı. Muhammed Baygül ile yarım dairenin dışından basket bulan Türk Telekom, Gotcher ile skoru değiştiren siyah-beyazlı ekip karşısında soyunma odasına 45-42 önde girdi.

Türk Telekom, 3. periyoda boyalı alanlarda Fall'ın iyi oyunuyla başladı. Beşiktaş Sompo Sigorta, İsmet Akpınar ve Gotcher ile ev sahibi ekip ise Johnson ve Campbell ile skor üretti. Türk Telekom, skoru 59-49 yaparak Beşiktaş Sompo Sigorta'ya mola aldırdığı periyodu, 67-59 önde bitirdi.

Ev sahibi ekip, 4. periyotta da üstün oyununu sürdürdü ve maçı 89-78 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı 11 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Parmağına sıkışan yüzük kabusu olduParmağına sıkışan yüzük kabusu oldu
Maccabi - Efes maçı da seyircisizMaccabi - Efes maçı da seyircisiz
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı türk telekom

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Umreden dönen çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Umreden dönen çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Fenerbahçe'de 3 ayrılık

Fenerbahçe'de 3 ayrılık

Flaş! Cimbom'dan iki transfer

Flaş! Cimbom'dan iki transfer

Ozan Kabak'tan çok kötü haber

Ozan Kabak'tan çok kötü haber

Arda Turan için ilginç iddia

Arda Turan için ilginç iddia

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Shane Larkin'den kötü haber

Shane Larkin'den kötü haber

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Beşiktaş'ta şoke eden kriz

Beşiktaş'ta şoke eden kriz

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kiev Basket 71 - 89 Pınar Karşıyaka

Pınar Karşıyaka'dan yarı finale dev adım

TOFAŞ 97 - 94 Morabanc Andorra (ULEB Avrupa Kupası)

TOFAŞ, Avrupa'da tutulmuyor

Türk Telekom 89 - 78 Beşiktaş Sompo Sigorta

Türk derbisinde gülen Telekom

Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak

Maccabi - Efes maçı da seyircisiz

Hidayet Türkoğlu'ndan Euroleague yönetimine tepki

Hidayet Türkoğlu'ndan Euroleague'e tepki

EuroCup Son 16: Rytas Vilnius: 83 - Galatasaray: 75

EuroCup Son 16: Rytas Vilnius: 83 - Galatasaray: 75

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.