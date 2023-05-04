SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Türk Telekom'dan skandalla ilgili açıklama! 'Erdem Can'ın boynunda kırık tespit edildi'

Türk Telekom'dan skandalla ilgili açıklama! 'Erdem Can'ın boynunda kırık tespit edildi'

04.05.2023 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7Days Avrupa Kupası finalinde Gran Canaria ile İspanya'nın Las Palmas kentinde dün akşam oynadığı maç öncesi Türk Telekom ekibini antrenmanın yapılacağı salona taşıyan otobüs şoförünün sebep olduğu "skandal" olayda başantrenör Erdem Can, boynundan sakatlanmıştı. Türk Telekom'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Türk Telekom'dan skandalla ilgili açıklama! 'Erdem Can'ın boynunda kırık tespit edildi'

Türk Telekom Basketbol Kulübü, 7Days Avrupa Kupası finali öncesinde İspanya'da yaşanan "skandal" olayda yaralanan başantrenör Erdem Can'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

"AYRILMAMIŞ KIRIK TESPİT EDİLDİ"

FaScMz7WQAAgaFf

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Erdem Can’ın, çekilen MR sonucunda yaşanan travmaya bağlı olarak beş ve altıncı boyun omurlarında ciddi akut ödem gelişimi ve omurda fissür (ayrılmamış kırık) tespit edilmiştir. Kırık ayrılmamış olduğu için acil ameliyat gereksinimi şu an için düşünülmemiş olmakla birlikte bir aylık boyunluk kullanımı sonrasında yeniden bir kontrol MR çekilecek ve radyolojik bir düzelme olmaz ya da herhangi bir klinik kötüleşme olması durumunda acil boyun ameliyatı gerekebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ffh9j3qXwA8hONL

7Days Avrupa Kupası finalinde Gran Canaria ile İspanya'nın Las Palmas kentinde dün akşam oynadığı maç öncesi Türk Telekom ekibini antrenmanın yapılacağı salona taşıyan otobüs şoförünün sebep olduğu "skandal" olayda Erdem Can yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Telekom, Avrupa ikincisi!Türk Telekom, Avrupa ikincisi!
Ve Arda Güler seçimini yaptı! O takıma transfer oluyorVe Arda Güler seçimini yaptı! O takıma transfer oluyor
O sözler sonrası olanlar oldu! Derbinin ardından gündem 'Arda Güler'O sözler sonrası olanlar oldu! Derbinin ardından gündem 'Arda Güler'
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom erdem can Basketbol da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı

Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı

Yönetim bile şaştı! Öyle bir teklif geldi ki... Kulüp tarihine geçecek

Yönetim bile şaştı! Öyle bir teklif geldi ki... Kulüp tarihine geçecek

TFF'ye resmi başvuru yapıldı! 'Bu maç tekrar edilsin!'

TFF'ye resmi başvuru yapıldı! 'Bu maç tekrar edilsin!'

Sivasspor beraberliği sonrası F.Bahçe'nin yıldızına olay sözler! "Sahada özür dile"

Sivasspor beraberliği sonrası F.Bahçe'nin yıldızına olay sözler! "Sahada özür dile"

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.