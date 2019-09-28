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Türk Telekom şebeke sorunu için açıklama yaptı

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TEKNOLOJİ  | 28.09.2019 10:08 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşanan 5.8 şiddetindeki korkutan deprem sonrası bildiğiniz gibi Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone hatlarında sorun yaşanmış ve iletişim sağlanamamıştı. 5G’nin konuşulduğu bu zamanlarda hatların yoğunluktan kilitlenmesi oldukça ironik olmuştu.

Türk Telekom şebeke sorunu için açıklama yaptı

Olası bir afet durumunda hatların çekmeyeceğinin sinyallerini veren ve sınıfta kalan tüm operatörler, kullanıcıların çok tepkisini çekmişti.

Türk Telekom bu olay ile ilgili dün gece saat 01:00 sularında oldukça geç de olsa bir açıkalama yaptı. TT’nin açıklamasında; trafik yoğunluğu nedeni ile hatların çekmediği belirtiliyor. Özellikle acil durumlarda hatların çekmemesi kabul edilemez bir durum.

Sadece deprem sonrasında ve İstanbul’da değil, Türkiye genelinde hat sorunu tüm operatörlerde devam etti. Operatörlerin süsleye süsleye bitiremediği kampanyalarının ve yüksek fiyatların karşılığı bu olmamalı.

İletişime normal zamanın yanında böyle durumlarda daha çok ihtiyaç duyuluyor. Umarız bu üç operatör de yaşanan hatalardan bir ders çıkarır ve altyapılarını buna göre düzenler.

Türk Telekom’un şebeke sorunu için yaptığı açıklama;

“Abonelerimize daha iyi hizmet vermek için teknoloji altyapımızı yenileme çalışmaları devam ederken, 26.09.2019 saat 14:00’de İstanbul’da 5.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir.

Yaşanan deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşanmıştır.
Sorun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilemiş olup sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerimizde bir sorun oluşmamıştır.

Uzman ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu abonelerimizin büyük bir bölümünün iletişimi normalleşmiştir. Kısa bir süre sonra tüm abonelerimiz normal hizmetlerini almaya başlayacaktır.

Yaşanan bu aksaklık nedeniyle üzüntülerimizi belirtir, süreçten etkilenen tüm abonelerimizden özür dileriz.“

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Anahtar Kelimeler:
deprem istanbul türk telekom şebeke sorunu

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