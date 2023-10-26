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Türk televizyon tarihine damga vurmuştu! Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın kızını oynayan Doğa Sakarya'nın son hali şaşırttı

26.10.2023 10:27 | Son Güncelleme:
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Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem ve Gürkan Uygun gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nin tekrar bölümleri günümüzde bile izleniyor. Dizide Hatice Şendil’in hayat verdiği Ebru karakteriyle evlenip çocuk sahibi olan Polat Alemdar, kızına ölen sevgilisi Elif'in adını vermişti. Kurtlar Vadisi'nin çocuk yıldızı Doğa Sakarya'nın son hali şaşırttı.

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gökhan Uygun ve Erhan Ufuk gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı bir dönemin en uzun soluklu dizilerinden Kurtlar Vadisi hala hafızalardaki yerini koruyor.

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KURTLAR VADİSİ'NİN ÇOCUK YILDIZI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Sevgilisi Elif'in ölümüyle yıkılan Polat Alemdar, Hatice Şendil’in canlandırdığı Ebru karakteriyle evlenip çocuk sahibi olmuş ve kızına Elif ismini vermişti.

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Polat Alemdar’ın kızını çocuk oyuncu Doğa Sakarya canlandırmıştı. Kurtlar Vadisi'nin çocuk yıldızı, şimdilerde güzel bir genç kız oldu.

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Okçuluk sporuyla ilgilenen genç kızın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

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Kurtlar Vadisi fanları "Polat Alemdar'ın kızı büyümüşsün", "Kocaman olmuşsun Elif", "Polat Alemdar'dan istemeye çekiniyorum ya, müthişsin" gibi yorumlarla beğenilerini ifade etti.

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