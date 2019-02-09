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Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

sesamos sesamos
SPOR  | 09.02.2019 01:55 | Son Güncelleme

MMA GMC 18 turnuvasında Türk sporcu Ömer Solmaz ve Alman sporcu Felix Schiffart arasındaki unvan maçı, her iki rakip takımın katıldığı kitlesel kavgaya dönüştü.

Almanya'nın Hamburg kentindeki MMA GMC 18 turnuvasında Alman Felix Schiffart ile Türk sporcu Ömer Solmaz arasındaki ünvan maçı, rakip takımların katıldığı ve hakemin darp edildiği kitlesel kavgayla sonuçlandı. Olayla ilgili görüntüler turnuvanın Youtube'daki resmi sayfasında yayınlandı.

HAVLU ATMASINA RAĞMEN VURMAYA DEVAM ETTİ

Dördüncü raundun sonunda inisiyatifi ele geçiren Solmaz, köşede yerde yatan Schiffart'a vurmaya başladı. Rakip takım maçın durdurulması için ringe havlu attı, ancak Solmaz rakibine vurmaya devam etti. Bu sırada her iki takımın üyeleri ringe girmeye başladı. Hakem müdahale etmeye çalışsa da çıkan kitlesel kavgaya engel olamadı.

KAVGA-

SOLMAZ ŞAMPİYON OLDU

Kavga sırasında ringde yaklaşık 30 kişi vardı. Kavgaya katılan taraflar sakinleştikten sonra hakem, Solmaz'ı şampiyon ilan etti.

KAVGA

6 Ekim'de Las Vegas'ta düzenlenen UFC 229 turnuvası kapsamında yapılan maçta Rus sporcu Khabib Nurmagomedov, İrlandalı rakibi Conor McGregor'u dördüncü rauntta yendikten sonra, ringin dışına atlayarak, McGergor'un ekibine saldırmış ve iki tarafın katılımıyla büyüyen kavgaya polis müdahale etmişti.

(Spuntnik)

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MMA GMC 18 turnuvası unvan maçı kavga ömer solmaz Felix Schiffart

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