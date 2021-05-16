Türk yapımı “La Casa De Papel” geliyor! | “La Hay De Maske” ne zaman vizyona giriyor? La Hay De Maske oyuncuları kim?

“La Hay De Maske” filminin yönetmen koltuğunda “Baba Mirası”, “006 Kaçış” gibi filmlerden tanıdığımız Sefa Özçelik otururken, filmin yapımcılığını ise Sineline üstleniyor. “La Hay De Maske” filminin oyuncu kadrosunda Tuğba Özay, Ayhan Taş ve Nuri Alço gibi isimler de yer alıyor.

LA CASA DE PAPEL’DEN UYARLANAN “LA HAY DE MASKE” YAKINDA VİZYONDA!

La Casa De Papel soygun dizisinin komediye uyarlanacak versiyonu "La Hay De Maske" filminin çekimleri için bakanlıktan özel izin alındı. La Hay De Maske'nin yapımcılığını Sineline yapım üstlenirken prodüksiyonunda Timur Medya'nın imzası yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise “Baba Mirası”, “006 Kaçış”, “Çam Yarması” gibi filmlerin de yönetmenliğini yapan Sefa Özçelik oturuyor.

Dünyaca ünlü Netflix dizisi La Casa De Papel'in komediye uyarlanmış Türkiye versiyonu olan filmin çekimleri Ankara Kızılcahamam çevresinde gerçekleştiriliyor. Bir soygun filmi olan La Hay De Maske'deki karakterlere Türkiye'den şehirler adını veriyor.

LA HAY DE MASKE FİLMİ OYUNCU KADROSU

La Hay De Maske filminin oyuncu kadrosunda;

Ayhan Taş,

Burak Satıbol,

Nuri Alço,

Tuğba Özay,

Serhat Bahadır,

Hüseyin Elmalıpınar,

Ekin Ataizi,

Yakup Akar

Latif Doğan

Berke Yüksel

Begüm Doğar

Aslıhan Toraman

Bülent Mert

Emin Yalçın yer alıyor.

Oyuncuların filmdeki isimleri ise İstanbul, Yozgat, Sivas, İzmir gibi şehir isimleri olacak.